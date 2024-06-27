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紐約客談／金兌錫獲勝 下次贏面未知

紐約客談

初選終於落下帷幕，其中鬧得沸沸揚揚的，莫過於法拉盛州眾議員第40選區的選舉，選票紛爭竟一度上升到武力衝突，令人匪夷所思；可言歸正傳，金兌錫的此次強勢競選仍取得成效，他以領先第二名參選人14%的優勢勝出，相比兩年前的險勝，此次贏面較大。

分析選區的投票情況，可以看到幾乎是以羅斯福大道為界，南側主要支持的是華裔參選人陳熠，而北側則主要支持金兌錫；從選民背景來看，支持陳熠的主要是華人，而支持金兌錫的則主要是非華裔的韓裔及其他族群。由此可大膽推測，若更多有資格投票的華人積極參與投票，結果可能有所不同。

而金兌錫之所以喪失一些選票，不全然因為選民覺得別人比較好，只是更不想投給他，因而選擇了他的對手；正如專家所說，在州市的選舉中，競選連任者通常是與自己的過往政績競爭。

金兌錫上任以來，在治安和警力問題上的立場上被詬病良久，雖近日表示，減少警力只是一時氣憤所言，可翻看過往報導，金兌錫在12年前剛上任時，顯然溫和得多；2018年他加入進步派陣營後愈發激進，反對亞馬遜引入長島市，並倡導妓女去罪化和無保釋金等立法，令華人反感。

金兌錫也曾多次強調，其初衷是為誤入歧途者提供第二次機會，並為性工作者開闢新途徑；可由於後續措施的不充分，導致現在的局面。

遺憾的是，「論心不論跡」的原則不適用於政治人物，在民眾生計攸關之際，他們無暇理解進步派官員的高遠理想；金兌錫的最大敵人始終是他自己，雖這次鋌而走險，但若不改變政策方向，未來運氣是否依舊，仍是未知數。

投票 華人 華裔

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