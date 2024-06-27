紐約堵車費停收 MTA165億交通升級計畫也喊停

曼哈頓堵車費政策無限期暫停，MTA也停止捷運系統升級和維護項目。(美聯社)

大都會運輸署(MTA )官員26日表示，由於紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)暫停徵收曼哈頓堵車費，MTA不得不停止紐約市價值160多億元的交通系統升級和維護項目。

MTA是在本月早些時候州長霍楚宣布停收堵車費後，在首次董事會上做出這一宣布的。董事會認為州長霍楚的決定造成了「財政災難」，「非常可怕」；MTA不得不暫時削減五年前制定的基建計畫。該計畫承諾將紐約市老化的地鐵、公車和通勤鐵路帶入現代化的21世紀。

包含購買新地鐵及電動公車都延遲

MTA 執行長穆里根(Tim Mulligan)表示，被推遲的總價值165億元的項目，包括購買價值15億元的新型地鐵車輛和250輛新型電動公車，MTA還將擱置方便殘障乘客進出23個地鐵站 的工程。

MTA董事會會議開始時，MTA總部周圍排起了長龍，約有140人報名發言，其中大多數人反對州長霍楚暫停徵收堵車費。

州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)估計，由於停收堵車費，紐約地鐵系統受影響最大的是信號系統的現代化項目，地鐵A、B、C、D、F 和M線的升級改造都將被推遲。

此外被擱置的還包括Q線延伸至東哈林區第二大道的地鐵項目，該項目有賴於34億元的聯邦撥款和MTA之前計畫從堵車費中獲得的約50億元。

預算缺口如何填補 尚無替代計畫

最近幾周，州長霍楚和州議員表示，他們正在探討其他資金來源，以填補MTA的預算缺口。但是，州議會本會期結束時，並沒有提出替代計畫。霍楚可能會在今年夏天召集議員召開特別會議，以達成一項協議。

州長霍楚在MTA董事會後發表的聲明中說，她仍計畫為MTA所有被擱置的項目提供資金，她還呼籲MTA降低成本。她說，下一次預算可能需要臨時調整某些合同的時間表，但紐約市民沒有理由擔心任何計畫中的項目無法交付。