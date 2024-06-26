投票站未開門？曼哈頓華埠烏龍多

麥迪臣社區中心的投票點。(記者范航瑜／攝影)

紐約州初選於25日展開，在曼哈頓華埠 卻因投票 點管理混亂，屢次鬧出烏龍；原本應開放的聖奧古斯丁教堂(St Augustine's Episcopal Church)投票點臨時關閉，未在官方宣布中開放的公立第二小學(P.S. 2)又突然開放，導致大批選民不知所措，也浪費了他們的時間。

位於顯利街(Henry St)290號的聖奧古斯丁教堂本是投票點之一，但因教會學校需舉行畢業典禮而臨時關閉，州眾議會第65選區民主黨領袖于金山透露，投票前一天晚上，官方才通知包括他在內的社區領袖，示意選民可以前往華埠雙文學校(M.S. 131)投票。

但他認為這樣安排不妥當，通知時間太緊張，光靠他傳達仍舊難以通知到每一位選民，「僅通知社區領袖是不夠的，選民們也需要及時知曉這一變動」；因此當日造成不少選民跑了空，而新投票點雙文學校位於櫻桃街(Cherry St)327號，對於許多選民來說距離較遠，加上當天氣溫高，給選民帶來不便。

面對關閉的聖奧古斯丁教堂，選民也不清楚是否應前往華埠雙文學校，不知道該去哪裡投票；後來于金山聯繫孔子大廈的投票點，市選舉局表示可以接納這部分的選民，但需改用紙質投票方式。另一方面，很多選民不知道公立第二小學當日開放，表示未提前收到通知，導致投票點門可羅雀。