紐約州初選 法拉盛華人投票率低迷

金兌錫與支持者在20小學投票所外互動。(記者尤昱程 / 攝影)

25日為紐約州初選日，皇后區法拉盛 各大投票 所的選民參與度始終低迷，截至當日下午2時，四間主要投票所累積票數僅約230票左右，其中最大的主要投票所，共有143人完成投票。

從早上6時開始，法拉盛各大投票所外皆能看到各陣營參選人及助選團隊為拉票做最後衝刺，可這樣緊張的氛圍卻無反映在選票數量上，其中兩個位於法拉盛市中心的投票站，分別是羅斯福大道的布蘭德社區中心(Bland Community Center)、以及北方大道的台灣會館，截至中午12時，僅有33人和13人投票。

位於皇后區植物園的投票所，截至下午1時，也只有38人投票；協調員朱先生說，今年投票情況比往年都少，自提早投票開始實施以來，主要投票日的選票就逐年降低，不過預期更多選民在下班後會前往投票。

而法拉盛最大的投票所20小學，截至下午2時，則有143人完成投票；競選連任第40選區州眾議員 的金兌錫和挑戰者陳熠，不約而同地在下午2時來到同個地點，雙方人馬距離很近，彼此互相叫陣，場面一度混亂。

對於法拉盛社區長期投票率低迷，金兌錫和陳熠皆表示，必須呼籲更多選民出門投票，其中金兌錫指，對手陣營在街上激進拉票試圖改變選民意向的行為，對民主很不健康；陳熠則認為，應尊重每個人的選擇，但不管怎樣，為爭取民眾的權益，大家都要出來投票。

選民李女士表示，華人社區參與投票的程度，決定了、民選官員對這個群體的重視，也希望藉由投票來表達內心的想法；她提及自己從實行社會主義的國家移民來美，「既然來到這個地方，我們就應該享受這裡的富饒和自由。」

一名熟知選況的匿名人士表示，投票率低迷的原因為今年初選選票上缺乏吸引人的看點，例如州長和市長的選舉；他說，只有特別關注社區選務的選民才會出門投票。

針對第40選區州眾議員的選況，他點出三項可能影響選情的因素，分別為缺席選票的數量、尹導的得票數以及金兌錫12年來的執政立場轉變；他說，尹導選不上雖是大家的共識，但他的選民結構多為華裔人士，與陳熠有部分重疊，是否出現互相吸票的效應值得關注。