郭文貴支持者 辱罵破產案審理律師是「中共走狗」

郭文貴支持者大肆圍攻異己的事件曾多次發生，受害者除了破產律師狄斯平斯的家人外，也包括對郭文貴持反對態度或公開批評他的部分華人。圖為一名華人受害者提供的圍攻現場影像資料。(影片截圖，受害者提供)

中國商人郭文貴 涉嫌詐騙的案件庭審進入尾聲，繼檢方出示證據顯示郭文貴一邊購置豪宅一邊申請破產 後，其破產案件受託人律師狄斯平斯(Luc Despins)的親屬25日出庭，揭露郭文貴的支持者過去在公共場所叫罵狄斯平斯，還前往他女兒的住所外包圍和騷擾，給他們帶來巨大的恐懼和心理壓力。

檢方首先出示了一張拍攝於紐約大中央車站(Grand Central)內的照片，顯示數名郭文貴支持者在車站內舉大字報，指負責破產案審理的狄斯平斯是「中共走狗」，甚至連聯邦司法部 (DOJ)都沒有放過，他們在大字報上宣稱司法部也已被「中共的黑手滲透」。

隨後出庭的檢方證人柯普蘭(Daniel Copeland)是狄斯平斯的女婿，住在波士頓郊區的麻州劍橋(Cambridge)市，在麻省理工學院(MIT)擔任研究員，他的妻子伊薩貝爾(Isobelle Despins)是狄斯平斯的二女兒，在公立小學擔任三年級教師。

柯普蘭與伊薩貝爾居住在普通中產社區，周邊沒有很大的庭院，房屋與公共街道之間的距離很近；從2022年11月起，一些郭文貴的支持者就出現在他家周圍的街道上，手持旗幟和標語，且多戴口罩、墨鏡和帽子，令人很難識別身分。

除示威外，這些人還在周邊社區張貼聲討狄斯平斯的大字報，檢方出示了鄰居摘下來交給柯普蘭的其中一張大字報作為證據，在畫面中，狄斯平斯被一個紅色惡魔抱住，並寫上「勒索2.5億」的大標題；柯普蘭回憶，這些人手持的旗幟為藍底黃星，經檢察官提示，他確認旗上圖案就是由郭文貴宣布成立的所謂「新中國聯邦」的旗幟。

柯普蘭作證稱，這群手持大字報的抗議者在2022年末斷斷續續出現在家門口，而從2023年1月2日至9日之間，他們開始每天包圍他和伊薩貝爾的家；同年1月10日，伊薩貝爾離家上班後，柯普蘭突然接到她的電話，稱示威者出現在學校附近，他隨後趕到學校支援。據他回憶，在校長辦公室內，他的妻子很沮喪、不斷哭泣，後來在校長的支持下，柯普蘭報警，之後在警方的陪同下趕赴地方法院申請保護令。

但此舉並沒有嚇走包圍他家的示威者，隨後的數周內，示威者平日聚在學校周邊、周末包圍夫婦倆的住家，一直持續到2月才逐漸停止；柯普蘭表示，為了自衛，他那段時間出入家門都會攜帶棒球棒。

不過，據柯普蘭的證詞，這群人從未正面攔截過他和伊薩貝爾，也從未有過直接的語言交流，且他們示威的時候也非常注意私人領地的紅線、避免觸法；柯普蘭稱，他在2022年11月示威者剛剛出現時就曾報過警，但當時警方因這個理由未授理。

辯方律師在交叉詰問中曾出示一張在柯普蘭家示威的現場照片，本意是為了證明示威者未如柯普蘭所說的全部蒙面，不過這張證物照片同時也顯示，示威者所站的位置與柯普蘭家的柵欄非常近，僅有一臂之隔；他們手中大字報以黑色調為底，上面畫有血手印，還寫有文字「伊薩貝爾你也不無辜」，從照片內容上看，示威者的站位，營造出了一種強烈的壓迫感，結合帶有恐嚇意味的大字報，因而柯普蘭作證稱，他和家人感受到了恐懼。

柯普蘭表示，他的妻子作為教師，很在意校園和學生的安全，也看重她自己在學校的聲譽，但誰想到會遭遇這種無妄之災；說到這裡，他開始抽泣，言語也變得不清晰，其他人也逐漸聽不清他所說的內容。