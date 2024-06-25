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紐約客談／電單車事故種類多 安全性需再衡量

紐約客談

布碌崙(布魯克林)近日發生一起致命交通事故，一名華婦乘坐電單車，在一條雙向自行車道上，與一輛迎面而來的自行車發生小碰撞，導致電單車失控，將電單車駕駛和後座的華婦摔倒在地；華婦的頭部重重撞在地面上，雖然急救人員迅速將其送院治療，終因傷勢過重去世。

人們之前對電單車安全性的議論大多集中於鋰電池，因鋰電池引發的火災實在是太多了，但這起交通事故引發了人們對騎乘電單車安全性的其他思考；電單車是一種介於摩托車和自行車之間的交通工具，這起交通事故讓人們首先想到的是，電單車應該在自行車道上開嗎？因為事發地點是一處封閉的自行車道，這就使這一問題變得更加突出。

如果摩托車不能在自行車道上行駛，為什麼電單車就可以呢？電單車騎乘者其實和騎自行車者一樣，容易發生碰撞，引起交通事故，尤其是在人口稠密的都市；電單車騎乘者應該佩配戴頭盔，但除此以外，還應該有什麼保護措施呢？

圍繞電單車存在一系列規範問題，或者說電單車目前仍處於監管的灰色地帶，比如對電單車是否應有限速，駕駛是否應有年齡限制，是否需要拿車牌等等，必須制定明確一致的法規，為騎乘者提供清晰的信息，並執行安全標準。

為電單車提供適當的基礎設施對於提升安全性也必不可少。比如建設足夠多的自行車道、充電站和車輛停放處都有利於為使用者提供便利，增加安全性能。

電池是電單車安全的最關鍵，減少電池的可燃性，提升容量，減少充電時間，提高耐用性都有利於消除用戶的擔憂，並提升電單車總體的可持續性。

布碌崙 布魯克林

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