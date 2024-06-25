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專偷蘋果耳罩式耳機 警籲協尋竊賊

記者尤昱程／紐約報導
盜走女子耳機的竊賊照片。(市警提供)
盜走女子耳機的竊賊照片。(市警提供)

紐約市警局正追緝一名涉嫌在皇后區購物中心(Queens Center Mall)附近竊取價值400元耳機的竊賊，並呼籲民眾提供線索，協助逮捕。

根據市警110分局，事件發生於本月6日下午4時左右，一名17歲女性受害者的蘋果耳罩式耳機，遭不明人士搶走；當時這名女子正走向位於皇后大道90-15號的皇后區購物中心，該名竊賊行劫成功後，徒步往未知方向逃離，據報告，此次案件無任何人員受傷。

針對此案，警方近日公布竊賊的照片，形容竊賊為年紀約19歲的男性、中等身材、棕色眼球；他最後一次被拍到時，身穿深色衣服，背著一個貼有卡通貓圖案的藍色背包。

蘋果耳罩式耳機由於價錢昂貴，外表辨識度高，戴在頭頂容易成為竊賊鎖定的目標；上月31日也有一名女子的蘋果耳機遭搶，當時她正搭乘在7號線地鐵靠近長島市(Long Island City)的北上列車上，竊賊靠近她搶走耳機後逃跑，警方呼籲配戴此款耳機的民眾需要格外小心。

警方也呼籲知情民眾提供線索，協助逮捕嫌犯，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

皇后區 長島市 地鐵

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