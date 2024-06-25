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郭文貴一擲千金購豪宅 卻同時申請破產

記者許君達／紐約報導
庭審中提供的多項證據顯示，郭文貴在豪購新州豪宅及配套的奢華家具的同時，也在康州申請著破產。(檢方提供)
庭審中提供的多項證據顯示，郭文貴在豪購新州豪宅及配套的奢華家具的同時，也在康州申請著破產。(檢方提供)

中國商人郭文貴涉嫌詐騙的案件庭審進入第五周，在24日的庭審中，檢方展示的大量證據顯示，郭文貴2022年在新澤西州購買豪宅後，一邊為新豪宅一擲千金，一邊卻同時申請破產

據此前庭審中的證物和證詞，郭文貴於2021年12月買入位於新州北部的一座莊園式豪宅，成交價格為2600萬元；此後，新州房地產事務律師巴克(Amy Buck)受聘幫助郭文貴處理豪宅的法律及財務事宜，她在出庭時提供了大量的帳單，證明郭文貴家族在打理豪宅期間，大手筆消費。

帳單顯示，郭文貴家族在入住該豪宅前，曾委託建築公司進行多處內部結構改造，造價48萬8300元，為新房購置的高級地毯報價25萬元；而多組歐洲古董吊燈也價值不菲，每組價值均以萬元為單位。

根據檢方出示的搬家公司合同，郭文貴家族於2022年1月下旬曾進行為期一周的搬遷，搬遷路線從郭家位於康州格林威治(Greenwich)的另一處豪宅起始，終點為新州的新豪宅，搬遷費用為11萬8000元。

在搬遷過程中，郭文貴家族訂購了兩張瑞典奢華品牌海絲騰(Hästens)的床墊，送貨至新州大宅，帳單顯示，兩張床墊加上多件配套床品的總價格為8萬829.21元，而在一個月後，郭家又添置了一張新的海絲騰床墊，價格3萬6596元；此後，郭家又添置了一個98吋的三星(Samsung)高端電視，價格6萬2787元，以及一組報價7萬1150元的豪華書架，還有一組帳單顯示，郭文貴為自己在曼哈頓哥倫布圓環(Columbus Circle)的一個辦公空間購置了一台Faust Harrison鋼琴，價值14萬938元。

根據巴克提供的電郵紀錄，她曾就向新州豪宅的財務事務多名人士請示和溝通，其中包括已經認罪的郭文貴案同夥王雁平；在所有帳單中，郭文貴本人的名字未曾出現過，但通過電郵紀錄可知，一切有關豪宅事務的決策均由「家庭人員」(family)掌握，而根據此前的庭審紀錄，郭文貴及其妻子和子女便是住在這所豪宅中的「家庭人員」。

與奢華生活形成鮮明對比的是，檢方在當日的庭審中展示了郭文貴本人在康州聯邦破產法院申請破產的相關紀錄，法庭文件顯示，郭文貴於2022年2月15日提交了破產申請，在申請材料上，郭文貴自行上報的欠款數額在1億至5億元之間，債權人超過50個；而在此之前的法律紀錄表明，郭文貴因拒絕歸還一艘遊艇而被勒令繳納每天50萬元的罰金，從2021年3月至2022年2月申請破產前，郭文貴累積拖欠的罰金已達1億3400萬元。但他在申報破產期間，仍還在為新州豪宅進行著豪購。

據檢方出示的申請表，郭文貴所填報的自己的財產總額為3809元，且名下無房產、收入和支出均為零，而欠債總額則為3億7380萬3498.09元，更詳細的財產申報紀錄則顯示，郭文貴聲稱破產時僅擁有一個蘋果手機、一些商務套裝和一隻寵物狗，此外還有2019和2020稅務年度的退稅各125元；他在法庭面談時稱，「我沒有銀行帳戶」，所有的生活開支全由兒子郭強名下的金泉公司(Golden Spring)支付。

不過，破產法庭的文件證實，郭文貴在申請破產時，正在使用康州的豪宅，同時也擁有位於曼哈頓中央公園旁的雪莉荷蘭酒店(Sherry-Netherlands)一間套房的使用權。

郭文貴 破產 新州

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