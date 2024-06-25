孟昭文爭取200萬經費 助皇后區60間餐廳免費申請戶外用餐區

孟昭文(右四)宣布爭取200萬聯邦經費，幫助選區內餐廳免費申請永久戶外用餐區。(記者尤昱程 / 攝影)

紐約市 府在年初敲定戶外用餐永久化項目，將申請截止期設為8月3日(周六)；為協助皇后區戶外用餐環境更優良，國會眾議員孟昭文 24日宣布爭取到200萬元的聯邦資金，將與市交通局(DOT)合作，為選區內最多60間餐廳免費提供符合規範的戶外用餐設施。

戶外用餐區在疫情後大幅改變了紐約市容。(記者尤昱程 / 攝影)

今年3月市長亞當斯(Eric Adams)與市交通局推行戶外用餐永久化計畫(NYC Dining Out)，旨在幫助新冠疫情 後參與臨時戶外用餐項目的餐廳，取得永久使用權，同時制定更嚴格的規範來確保衛生條件、交通順暢以及保持市容美觀。

孟昭文表示，戶外用餐在疫情高峰期後成為一項重要的措施，並逐漸融入了紐約市的街景，但是有些設施常因管理不當而導致鼠患、遊民霸占等衛生問題；「我們期盼市府提出的新計畫可以改善這些問題，而皇后區可以成為紐約市戶外用餐項目的標竿」，她說。

此次孟昭文與市府共同推出的計畫中，將會有一筆200萬元的聯邦經費，用於幫助皇后區內60間餐廳免費申請戶外用餐永久化；孟昭文表示，申請名額將以先到先得的方式，且交通局將會以嚴格的標準和流程來確保規範操作。

市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，疫情後全市約有1萬2000家餐廳申請了臨時戶外用餐項目，這些餐廳若未在8月3日前遞交新計畫的申請，將遭到拆除或罰款；他指出，新的計畫將提供更乾淨、安全的戶外用餐選項，並減少深夜噪音。

市小商業服務局局長金德彥(Kevin Kim)則表達了對孟昭文的感謝，他也重申，當局將持續為小商家業者提供相關的資源和指導，「我們期待紐約可以超越巴黎，成為全球戶外用餐的首選目的地。」

有意申請戶外用餐區的業者可訪問網站nyc.gov/DiningOut，獲取更多資訊和資源；而位於孟昭文選區內，包含貝賽(Bayside)、艾姆赫斯特(Elmhurst)、法拉盛(Flushing)、森林小丘(Forest Hills)、雷哥公園(Rego Park)在內的社區餐廳，則可能獲得免費申請資格，可前往其辦公室洽詢。