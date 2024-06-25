綠屋頂減稅將到期 劉醇逸、李羅莎籲州長簽署提案延長

劉醇逸(左三)、李羅莎(左二)等人在皇后區植物園綠屋頂上合影。(記者尤昱程 / 攝影)

皇后區 州參議員劉醇逸、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)和許多環保倡議者24日齊聚皇后區植物園 (Queens Botanical Garden)，重申居民利用綠色屋頂節能，將對紐約市 帶來的好處；他們呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)盡快簽署提案，延長本月30日到期的綠色屋頂稅收減免計畫(Green Roof Tax Abatement)，避免影響市內許多綠建築項目的進展。

綠色屋頂顧名思義是在屋頂上鋪蓋一層植物，以幫助減緩熱島效應、吸收雨水徑流，並減少溫室氣體排放，改善空氣質量；自2009年該計畫實施以來，紐約州已為紐約市每個綠屋頂建築，提供最高20萬元的稅收減免。

不過該計畫將於本月30日(周日)到期，為確保正在進行的綠建築能順利完成，並鼓勵更多市民加入，劉醇逸與李羅莎已通過立法提案，將減免期限延長至2027年，並呼籲霍楚盡快簽署成案。

據李羅莎介紹，提案除了旨在延長期限外，還降低了申請所需的門檻，目的是增加紐約市範圍內綠色屋頂的利用和安裝；她指出，在如今極端高溫的天氣下，綠色屋頂減少了能源消耗，從而降低了取暖和降溫的成本，因此很有必要持續這個計畫。

根據環境保護署(EPA)的數據，綠色屋頂的溫度比傳統屋頂要低30至40華氏度，並可降低全市溫度多達5華氏度；對此，劉醇逸表示，綠色屋頂已被證實在降低建築物內部溫度方面有出色的紀錄，從而不僅降低了能源費用，還減少了許多建築物的碳足跡排放。

參與記者會的還有皇后區植物園執行主任漢佐普洛斯(Evie Hantzopoulos)等環保倡議人士，她表示，很多人不知道綠色屋頂的存在及重要性，但這項設施將可以幫助人們節省能源成本，還可以種植有利於生態系統的植物。