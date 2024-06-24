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熱浪有望緩解 紐約部分公立學校周日將充當納涼中心

記者許君達／紐約報導
持續已一周的高溫天氣本周晚些時候有望緩解。(記者許君達／攝影)
持續已一周的高溫天氣本周晚些時候有望緩解。(記者許君達／攝影)

隨著風和降雨的到來，已持續一周的熱浪天氣，本周四(27日)後有望緩解。而為應對公共圖書館周日關閉導致納涼中心不足的情況，紐約市計畫在周日開放近50所公立學校，以供周邊社區居民納涼。

最高氣溫超過華氏90度的熱浪天氣，在剛剛過去的周末持續籠罩整個紐約地區，國家氣象服務局(NWS)23日發布高溫提示(Heat Advisory)和極端天氣警示，稱在包括紐約市在內的三州地區，炎熱潮濕的天氣持續，體感溫度將達到華氏95至100度，並可能出現強風甚至龍捲風等極端天氣現象。

根據氣象預報，紐約市本周一(24日)的氣溫將在強風的影響下有所降低，但周二(25日)將恢復高溫，最高氣溫重回華氏90度以上。高溫天氣將持續至周三(26日)下午或晚間，隨著一次雷雨的到來，熱浪天氣將從周四(27日)開始徹底消散。預計到本周末，最高氣溫將重新回到相對宜人的華氏80度上下。

另一方面，紐約市為經濟困難的居民開放了數百個冷氣開放的公共服務設施作為納涼中心，其中有很大比例都是公共圖書館，而由於財政削減政策，目前全市大多數的公共圖書館周日無法開放，因而紐約市行政當局宣布將在周日開放近50個公立學校，以彌補納涼中心的不足。

目前正處暑假期間，開放學校作為納涼中心不會影響學生的正常教學。市教育局長班克斯(David Banks)表示，學校的安保人員將在校內值班，以確保安全。市長亞當斯(Eric Adams)表示，市府今年增加了納涼中心的數量，將學校納入這個範疇的舉措也是社區參與計畫的重要環節。此外，他還鼓勵有條件的市民在高溫天氣中多去公共海灘和游泳池尋找清涼。

紐約市 高溫 圖書館

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