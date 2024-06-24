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布碌崙機場無證客庇護所 民代和居民抗議籲關閉

記者胡聲橋／紐約報導
民代和當地居民貝涅特機場外抗議， 要求關閉無證客庇護所。(記者胡聲橋 / 攝影)
民代和當地居民貝涅特機場外抗議， 要求關閉無證客庇護所。(記者胡聲橋 / 攝影)

包括民選官員和社區居民在內的100多名各界人士，23日在布碌崙(布魯克林)貝涅特機場(Floyd Bennett Field)外集會遊行，呼籲市府關閉該機場內麻煩不斷的無證客庇護所。

身披美國國旗、情緒激動的當地居民駕駛著汽車，組成了一支長達90輛車的車隊，他們聚集貝涅特機場外，要求市政廳不要與機場續簽租約，不要讓這個有2000張床位的無證客庇護所存在下去。該庇護所自去年開放接收無證客以來，一直是社區投訴的焦點。

參加要求關閉貝涅特機場無證客庇護所遊行的車輛之一。(記者胡聲橋 / 攝影)
參加要求關閉貝涅特機場無證客庇護所遊行的車輛之一。(記者胡聲橋 / 攝影)

參加遊行的汽車和卡車的車窗上掛著標語，上面寫著「保有美國夢」、「制止(無證)移民犯罪」、以及「取消與貝涅特機場的租約」等標語。活動組織者、海洋公園居民李(Brenda Lee)說，現在無證客比紐約人更優先，而且許多紐約人都看不到這場危機結束的跡象。

第17選區州參議員參選人陳學理(Steve Chan)說，他最近到皇后區聲援一名在光天化日遭無證客性侵的13歲女孩。他說發生這樣的事簡直是荒謬至極，他問道，還需要多少市民被殺或者受傷，才能讓這一切停下來？

第32選區市議員阿里奧拉(Joann Ariola)說，不能再續簽了，貝涅特機場周邊的無證客可以去其它地方，當地居民需要從他們手裡奪回這片土地。

貝涅特機場是遍布紐約市五大區數十個無證客庇護所之一。它們被改造成庇護所，以接收自2022年以來湧入紐約的無證客，紐約市目前接收的無證客已超出其容納能力。

「紐約郵報」1月報導稱，自從貝涅特機場改造成無證客庇護所以來，這裡已成為騷亂和暴力的溫床。警方稱，去年12月在內發生了一起家庭暴力事件，還發生了一系列襲擊事件，甚至發生了一起槍擊事件。

無證客 庇護 紐約市

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