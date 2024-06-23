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長島鐵路犯罪率18年新高 員工被襲翻倍 MTA：加強執法結果

記者高雲兒／紐約報導
據最新報告，長島鐵路去年的犯罪率達到近18年來的最高點，員工被襲案幾乎翻倍。(記者高雲兒／攝影)
據最新報告，長島鐵路去年的犯罪率達到近18年來的最高點，員工被襲案幾乎翻倍。(記者高雲兒／攝影)

根據最新報告，長島鐵路去年的犯罪率達到近18年來的最高點，其中逾半為重竊案，鐵路員工被襲案件更幾乎翻倍；不過大都會運輸署(MTA)官員強調，這些數據並不是犯罪增加的證據，而是加強警力後從嚴執法的結果；MTA稱搭乘長島鐵路仍相當安全。

數據顯示，2023年長島鐵路發生164起重大犯罪案(major crimes)，是自2014年以來最多的，也比18年來平均的135起高出21%，以乘客人數基作參照來看，該罪案數字是自2006年以來最高的；如果以每百萬乘客計算，長島鐵路的2.52起重大犯罪的比率高於紐約市地鐵系統，後者去年記錄的是每百萬乘客遇到約1.99起犯罪。

具體而言，謀殺、強暴、搶劫、襲擊、入室盜竊、重竊和汽車重竊案(Grand Larceny Auto)被定義為重大犯罪，其中重竊案占長島鐵路一半以上的案件，MTA警方將重竊案的增加歸因於乘客對自己的物品疏忽。另外，襲擊事件的年度增長最為顯著，達到45起，是至少18年來的最高點，這也幾乎是2022年長島鐵路發生的23起襲擊事件的兩倍。

且據統計，其中報告針對MTA員工的襲擊有19起，比前一年的10起增加。MTA警司穆爾勒(John Mueller)3月曾表示，襲擊事件的增加是「增強執法後可被理解的結果」，因為更多警察在列車上意味著與不守規矩的乘客發生衝突的可能性更大，有時會升級為對警察或列車工作人員的襲擊。

據悉，MTA警方在去年增加了列車巡邏，因乘客逃票而發出的傳票數量從2022年的321張增加到去年的698張。長島鐵路上因逃票被逮捕的人數也大幅增加，從2022年的55人增加到2023年的194人。

MTA的警察在去年增加了列車巡邏，因乘客逃票而發出的傳票數量翻倍，被逮捕人數也大...
MTA的警察在去年增加了列車巡邏，因乘客逃票而發出的傳票數量翻倍，被逮捕人數也大幅增加。(記者高雲兒／攝影)

代表長島鐵路售票員的工會負責人西蒙(Anthony Simon)稱，對MTA工作人員的襲擊「持續讓人擔憂」，他呼籲檢察官尋求嚴厲的處罰以懲處犯罪者。

MTA董事會成員朱薩米(Sammy Chu)則呼籲對累犯採取「更激進」的措施，推動更嚴格的法律，但他認為長島鐵路系統是安全的，並說鐵路的犯罪率之所以高於地鐵，是因為地鐵的乘客數量是長島鐵路的17倍多。

擁有1200名成員的MTA警察部隊主要負責巡邏長島鐵路和大都會北部鐵路這兩條通勤...
擁有1200名成員的MTA警察部隊主要負責巡邏長島鐵路和大都會北部鐵路這兩條通勤鐵路，而紐約市警局則負責地鐵的巡邏。(記者高雲兒／攝影)

MTA、紐約州府官員近幾個月來一直在努力加強公共交通的安全性，包括部署一些MTA警員進入地鐵，擁有1200名成員的MTA警察部隊主要負責巡邏長島鐵路和大都會北部鐵路這兩條通勤鐵路，紐約市警局則負責地鐵的巡邏。

長島鐵路 MTA 地鐵

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