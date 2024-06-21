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華社市政廳集會 籲通過「陸瑞英提案」

記者劉梓祁／紐約報導
華埠社區市政廳集會，呼籲通過「陸瑞英提案」。(記者劉梓祁／攝影)
華埠社區市政廳集會，呼籲通過「陸瑞英提案」。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠去年末發生電單車撞人事故，導致華埠啟蒙學校助理校長陸瑞英(Priscilla Loke)離世，令社區不滿並呼籲政府加強電單車監管，並由市議員提出「陸瑞英法案」(Int 0606)，要求所有電單車完成註冊程序；20日，近百名社區人士在市政廳集會，呼籲市府推進提案。

去年9月，69歲的陸瑞英在格蘭街(Grand St.)交企李士提街(Chrystie St.)路口處，被一名騎Citi Bike電單車的男子撞倒，導致腦部著地後不治。案件發生後，社區及多個交通團體呼籲州、市議會通過加強監管的提案，其中包括市議員霍登(Robert Holden)所提出的「陸瑞英法案」。

目前，該提案已獲得31位議員的支持，但距離默認進入議會公聽的人數門檻還差三人。提案要求，所有帶有電動輔助的單車、滑板車和其它不需要在州汽車監理廳(DMV)註冊的合法機動車輛，必須在市交通局(DOT)完成註冊，並獲得固定在車輛上的車牌號碼。

為此，安全維權組織「市電單車安全聯盟」(NYC E-Vehicle Safety Alliance)當日組織集會，希望獲得更多議員支持。安全聯盟創始人施羅德(Janet Schroeder)說，在組織所接觸的近百位受害者中，僅有約3%被警方認定為事故，因許多肇事者選擇逃逸，而車體缺乏可追蹤的標示。

陸瑞英的生前好友也到場表達懷念與支持。曾與她一同共事35年的伍詠嫻說，電單車上牌不僅會拯救生命，還能讓城市交通更加安全和有序。回憶起和陸瑞英的相處點滴，她一度哽咽，表示希望能有更多議員支持，以此紀念陸瑞英。同時到場的還有民權律師歐陽蕭安。

社區代表李翠珊(Susan Lee)和李卓勳(Jan Lee)則呼籲仍未支持提案的華埠市議員馬泰(Chris Marte)加入支持行列。兩人強調，居民時常被無視法律的騎行者嚇得魂飛魄散，馬泰作為華埠代表應關注社區需求和聲音。他們對馬泰的選擇表示失望，希望其能夠站在珍視生命的立場。

華埠社區市政廳集會，呼籲通過「陸瑞英提案」。(記者劉梓祁／攝影)
華埠社區市政廳集會，呼籲通過「陸瑞英提案」。(記者劉梓祁／攝影)

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