高德曼華埠茶敘 談電單車、社安金

高德曼華埠早餐茶敘，談電單車、社安金。(記者劉梓祁／攝影)

正競選連任、代表包含曼哈頓華埠 的第十選區國會眾議員高德曼(Dan Goldman)，20日在孔子大廈舉辦早餐茶敘會，在慰問社區長者的同時與當地居民深入交流，收集各類社會議題的看法和建議，他表示已在華埠設立服務處，將繼續提振社區小商業並加強治安。

上任近兩年、曾擔任紐約南區聯邦助理檢察官的高德曼表示，自就任之初便致力於為華埠爭取資金，用於提振社區小商業和提升治安等多個方面，從而幫助華埠擺脫疫情的陰霾並重拾繁榮。

作為猶太 裔的他說，華人社區與猶太社區存在許多共性，即注重治安、關心教育，因此自己工作的目標之一便是「確保每人都有追求美國夢的機會」。此前，高德曼已攜手紐約東華協會和大蘋果新移民服務中心，在華埠設立服務處。

在提問環節中，有孔廈居民表示社區內電單車不遵守交通規則的情況日益嚴重，尤其是在學校和老年公寓附近，這對兒童和老人的安全造成了極大的威脅。

高德曼對此表示，他已經注意到這一問題，且國會眾議會已在日前通過增加電單車鋰電池安全性的提案，其將要求車主使用經過認證的電池。他還提到，將積極和軟件平台方合作，讓其給予外賣員充足的運送時間和訓練指導。

還有居民對退休社安金表達擔憂，指聯邦政府在社安金中的支出不斷增加，但收入卻沒有擴大，詢問是否會在國會推動增加稅務。高德曼說，民主黨 始終希望保留社會福利，可共和黨卻意圖減少或取消社安稅，因此未來會不惜一切代價爭取社安福利。

同時到場的還有孔子大廈副董事長于金山、民主黨65D區領袖李艷娟、居民司徒長群和陳家齡等人。