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長島沙魚攻擊恐再現 州府增派無人機巡邏

記者高雲兒／紐約報導
鑑於近年來發生的沙魚攻擊事件，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)最近概述了州府采取的措施，以保障海灘遊客的安全。(記者高雲兒／攝影)
鑑於近年來發生的沙魚攻擊事件，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)最近概述了州府采取的措施，以保障海灘遊客的安全。(記者高雲兒／攝影)

夏日來臨，不少居民前往長島海灘度假，不過鑑於近年來發生的沙魚攻擊事件，紐約州霍楚(Kathy Hochul)近日概述州府采取的措施，以保障海灘遊客的安全。相關專家也向民眾提出在度假同時保障安全的相關建議。

近年來，長島報告了多起沙魚咬傷事件，蘇福克郡(Suffolk County)去年曾在兩天發生五起，還有一名救生員在2022年被沙魚咬傷。

霍楚表示，今年將再次部署無人機巡邏，並從去年的17架增加到22架，這些無人機會將實時圖像發送給救生員；另外州府還將培訓11名額外的飛行員，「因此今年夏天，我們將有超過40人受過如何部署無人機的培訓。他們將幫助公園員工發現沙魚，從而避免任何問題。」此外，州公園警察將獲得一架配備有熱成像、激光測距以及在惡劣天氣中飛行和投放浮標的更大型無人機。

非營利組織Ocearch的專家芬尼(Paige Finney)分享了一系列在海中保持安全的提示：首先在進入水域前，遊客應檢查海灘上救生員站的警告，留意衝浪和當前水域狀況、以及是否有危險海洋生物的存在，尤其要小心激流；其次，遊客應避免在有鳥類潛水、魚類跳躍或海豹游動等大量活動的區域游泳，這些都是食物鏈中活躍的跡象，游泳者可能被錯認為是其他獵物，而選擇海灘上相對安靜的區域，可以降低與沙魚或其他捕食性魚類接觸的風險。

此外，應避免接觸不熟悉的海洋生物，因為有些生物可能具有毒性或攻擊性，如果不慎被水母等海洋生物蜇傷，應立即尋求醫療幫助。在可能的情況下，與朋友一同游泳可以提高安全性，一旦遇到緊急情況，可以互相援助。

穿戴也需謹慎，應避免在游泳時戴閃亮的珠寶或穿戴鮮艷的泳裝，這些可能吸引海洋動物或被誤認為是魚鱗。此外，開放性傷口可能吸引捕食性魚類，因此流血時最好避免游泳，並應使用防水繃帶覆蓋傷口。

保護皮膚和保持水分也很重要，涂抹防曬霜可防止紫外線傷害，並在日間多次補充，以防曬傷和皮膚乾燥。如果想在陽光下或鹽水中長時間逗留，確保飲用充足的水分，以防止脫水和疲勞，從而降低事故發生的風險。

最後，遊客在海灘活動時應留意天氣變化，尤其是闪电，海滩上的闪电擊中的風險遠大於鯊魚咬傷，若在海灘附近看到閃電或聽到雷聲，應立即離開海灘，直到暴風雨過去。

鑑於近年來發生的沙魚攻擊事件，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)最近概述了...
鑑於近年來發生的沙魚攻擊事件，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)最近概述了州府采取的措施，以保障海灘遊客的安全。(記者高雲兒／攝影)

長島 霍楚 紐約州

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