我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只擾台 中國萬噸級驅逐艦遭目擊現身菲律賓海岸

NBA／瑞迪克獲4年約成湖人主帥 被視為球隊文化建立者

少數族裔媒體圓桌會議 探討電子化造福弱勢群體

記者范航瑜／紐約報導
在技術與創新辦公室的推進下，兒童照護福利從紙本系統轉向數字系統，顯著縮短了手續處理時間。圖為「MyCity」平台官網。(取自市府)
在技術與創新辦公室的推進下，兒童照護福利從紙本系統轉向數字系統，顯著縮短了手續處理時間。圖為「MyCity」平台官網。(取自市府)

市首席技術官傅雷澤(Matthew C. Fraser)和少數族裔媒體辦公室(Ethnic and Community Media)20日舉行「少數族裔媒體圓桌」，探討市府在電子化的突破如何造福少數族裔等弱勢群體，尤其是在公共住房網路和兒童照護福利申請方面的進展，以及人工智慧(AI)將如何在紐約市政辦公中擴大使用，從而提高公共服務效率及促進網路安全。

傅雷澤提到，市府近年來加速擴大寬帶網路覆蓋範圍，「當你走進公共住房，不需要專門要求供暖或熱水，因為這些都被視為基本人權。同樣，網路也被當作基本服務免費提供。」2022年9月，「市長技術與創新辦公室」(Office of Technology and Innovation)啟動了全國最大的免費市政寬帶網路計畫「大蘋果連結」(Big Apple Connect)，市房屋局(NYCHA)提供的公寓都免費提供網際網路。

傅雷澤還介紹了兒童照護福利的技術改進，在技術與創新辦公室的推進下，兒童照護福利從紙本系統轉向數字系統，顯著縮短了手續處理時間。通過一站式市府資源和服務網站「MyCity」平台，民眾能夠快捷查詢市府福利和相關資源，並幫助自動辨別是否有資格申請福利，詳情可訪問：mycity.nyc.gov

2022年，市長亞當斯(Eric Adams)牽頭創立了「市長技術與創新辦公室」，並著手建設MyCity平台。兒童照護福利為該平台的第一階段項目。「MyCity」下一步將利用AI技術，增強其主動提供服務的能力。未來的更新將包括使用居民已提供的申請資料，來預先批准他們可能符合的相關服務。傅雷澤稱，這樣的工作模式能夠簡化流程，提高效率，並幫助居民獲得更多福利，而無需單獨申請每項福利。

傅雷澤同時強調了AI在提升市政運作中的潛力。紐約市制定了全面的AI行動計畫，由指導委員會和AI顧問網絡監督，重點將增強網路安全、提高營運效率和公共服務。傅雷澤表示，隨著技術的日新月異，市府將確保技術能夠平等惠及每一個社區。

福利 AI 紐約市

上一則

社區安全第一位 法拉盛40選區州陳熠獲得紐約市,長島5大工會背書支持

下一則

紐約客談/公園安全亮紅燈 只能亡羊補牢？

延伸閱讀

舊金山市議員候選人黎慧心訪華埠：經濟復甦 不能排除弱勢

舊金山市議員候選人黎慧心訪華埠：經濟復甦 不能排除弱勢
日本城抓娃娃機 竟帶動市中心經濟

日本城抓娃娃機 竟帶動市中心經濟
鳳凰城警執法歧視少數族裔 司法部先糾舉

鳳凰城警執法歧視少數族裔 司法部先糾舉
醫療債務擬禁止列入信用報告 華郵：拜登有意拉攏低收入少數族裔

醫療債務擬禁止列入信用報告 華郵：拜登有意拉攏低收入少數族裔

熱門新聞

法拉盛公園性侵案嫌犯。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

2024-06-18 14:34
紐約上州一家由華人經營的日式餐廳，近日遭遇吃霸王餐的客人，當店主試圖阻止時，這名顧客竟然出手打人，導致該華裔店主昏迷兩周，至今無法進食。(谷歌地圖)

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

2024-06-13 19:45
14日警方召開記者會，說明凱辛納公園13日下午發生的亞裔少女遭性侵案，並懸賞1萬元。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

2024-06-14 15:43
紐約出現大閘蟹，州環保廳發警報。(取自州環保廳官網)

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

2024-06-14 07:47
史先生與吳女士共同育有兩子女。(吳欣郿提供)

夫車禍亡無醫保 華婦養2孩經濟陷困 靠微波食品過活

2024-06-14 02:30
在翻覆的車輛殘骸上方，出現幾綑現金及一部手機。(擷自YouTube@ABC7NY)

紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機

2024-06-17 17:02

超人氣

更多 >
托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋