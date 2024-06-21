少數族裔媒體圓桌會議 探討電子化造福弱勢群體

在技術與創新辦公室的推進下，兒童照護福利從紙本系統轉向數字系統，顯著縮短了手續處理時間。圖為「MyCity」平台官網。(取自市府)

市首席技術官傅雷澤(Matthew C. Fraser)和少數族裔媒體辦公室(Ethnic and Community Media)20日舉行「少數族裔媒體圓桌」，探討市府在電子化的突破如何造福少數族裔等弱勢群體，尤其是在公共住房網路和兒童照護福利 申請方面的進展，以及人工智慧(AI )將如何在紐約市 政辦公中擴大使用，從而提高公共服務效率及促進網路安全。

傅雷澤提到，市府近年來加速擴大寬帶網路覆蓋範圍，「當你走進公共住房，不需要專門要求供暖或熱水，因為這些都被視為基本人權。同樣，網路也被當作基本服務免費提供。」2022年9月，「市長技術與創新辦公室」(Office of Technology and Innovation)啟動了全國最大的免費市政寬帶網路計畫「大蘋果連結」(Big Apple Connect)，市房屋局(NYCHA)提供的公寓都免費提供網際網路。

傅雷澤還介紹了兒童照護福利的技術改進，在技術與創新辦公室的推進下，兒童照護福利從紙本系統轉向數字系統，顯著縮短了手續處理時間。通過一站式市府資源和服務網站「MyCity」平台，民眾能夠快捷查詢市府福利和相關資源，並幫助自動辨別是否有資格申請福利，詳情可訪問：mycity.nyc.gov

2022年，市長亞當斯(Eric Adams)牽頭創立了「市長技術與創新辦公室」，並著手建設MyCity平台。兒童照護福利為該平台的第一階段項目。「MyCity」下一步將利用AI技術，增強其主動提供服務的能力。未來的更新將包括使用居民已提供的申請資料，來預先批准他們可能符合的相關服務。傅雷澤稱，這樣的工作模式能夠簡化流程，提高效率，並幫助居民獲得更多福利，而無需單獨申請每項福利。

傅雷澤同時強調了AI在提升市政運作中的潛力。紐約市制定了全面的AI行動計畫，由指導委員會和AI顧問網絡監督，重點將增強網路安全、提高營運效率和公共服務。傅雷澤表示，隨著技術的日新月異，市府將確保技術能夠平等惠及每一個社區。