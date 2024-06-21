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防兒童成癮 紐約州實施規範社媒2法律 華人家長支持

記者范航瑜／紐約報導
紐約州長霍楚20日簽署兩項避免兒童使用社群媒體上癮的法律。(取自紐約州長辦公室官網)
紐約州長霍楚20日簽署兩項避免兒童使用社群媒體上癮的法律。(取自紐約州長辦公室官網)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)20日簽署了兩項針對未成年社交媒體成癮和信息安全的法案，為全國首例，旨在禁止平台收集和分享兒童數據，也禁止平台向他們推送演算法推薦內容。華人家長表態支持，但也擔憂實際執行將困難重重，效果可能不如預期。

這兩項法案分別是「禁止兒童成癮信息法案」和「紐約兒童數據保護法案」，由州參議員郭納德(Andrew Gounardes)和州眾議員李羅莎(Nily Rozic)提出。前者限制社交媒體的成癮功能，保護未成年人的心理健康，後者則禁止平台未經同意收集和分享兒童個人數據。如果網路平台違反規定，監護人可提告，並獲得最多可達5000元的賠償。

紐約州發布全國第一個防止未成年人社群媒體上癮的法律，禁止網路平台收集和分享兒童數...
紐約州發布全國第一個防止未成年人社群媒體上癮的法律，禁止網路平台收集和分享兒童數據，也禁止平台向他們推送演算法推薦內容。圖為兩名女童用手機上網玩遊戲。(路透)

「禁止兒童成癮信息法案」是全國首個專門針對未成年人信息沉迷而制定的法案，規定若未得到家長明確同意，社媒公司不得向未滿18歲用戶推送演算法推薦的內容。

霍楚對此表示，全國的年輕人都在面臨一場由社交媒體引發的心理健康危機。紐約正在以一種全新模式，領導解決這場危機，保護孩子。州檢察長詹樂霞(Letitia James)也表示，這兩項法案不僅保護了紐約州的青少年，也為其他州樹立了榜樣。聯邦公共衛生署長(U.S. Surgeon General)日前發布的一份報告表明，每天在社交媒體上花費超過三小時的青少年，面臨著雙倍的不良心理健康結果的風險。

華人家長會創辦人朱寶玲表示，法案的初衷值得認可，甚至「早就應該實施」，「社交網路成癮不但耽誤了青少年的學習生活時間，還給他們灌輸了很多暴力信息，影響了孩子們的心理健康」。

不過朱寶玲也指出，在具體操作上，法案的實際效果還有待觀察，「現在很多孩子都用父母的設備，父母也沒有時間一直看著孩子。這樣又該如何禁止社交平台給孩子推送內容？」朱寶玲認為，除了推出法案外，州市府還應研究如何有效實施，例如是否需要通過市教育局等部門執行，以確保孩子們遵守規定。

朱寶玲還提到，獎罰分明才是確保孩子遠離沈迷的要義。「除了限制社交媒體的使用，我們還應鼓勵孩子們多出去玩，多參與社會服務等活動。不能只是一味禁止玩手機，反而會助長逆反心理。」

心理健康 紐約州 華人

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