凱辛納公園性侵案 嫌犯最高終身監禁

英格蘭迪被控一級強暴、二級綁架等多項罪名，罪成將面臨最高終身監禁。(市警局提供)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)19日宣布，來自厄瓜多的無證移民 英格蘭迪(Christian Geovanny Inga-Landi)因於13日下午在凱辛納公園(Kissena Corridor Park)持刀攻擊兩名13歲青少年並性侵其中一名少女，被控一級強暴、二級綁架等多項罪名，罪成將面臨最高終身監禁。

25歲住在皇后區的英格蘭迪，被皇后區地檢以一級強暴、二級綁架、掠奪性性侵、兩項一級搶劫、妨礙政府行政及兩項危害兒童福利等罪名起訴，最高將面臨25年至終身監禁，刑事法院法官沃特斯(Joanne Watters)命令他於7月1日返庭。

根據起訴書內容，英格蘭迪於13日下午3時30分左右在凱辛納公園的樹林區，持刀脅迫這兩名13歲的男孩及女孩，用鞋帶將兩人的手捆綁在一起，並用布塊捂住他們的嘴，強行奪走兩人的手機後，性侵了女孩，隨後逃離公園。

凱茲表示，這起對兩名未成年的攻擊事件，已經嚴重觸犯了社會大眾的底線，感謝勇敢的受害者站出來，並感謝紐約市警察局的迅速行動，逮捕了被告，現在他將在法庭上接受審判。

英格蘭迪是來自厄瓜多的無證移民，2021年非法入境。案發後，他被住於同一居所的住客認出是警方通緝的嫌犯，該住客隨即與多個友人前往嫌犯常去的雜貨店守株待兔，最後在多位民眾的合力之下，將他控制在路旁的電線桿邊，並撥打911報警等候警員到來。

紀錄顯示，英格蘭迪曾犯有數項輕罪，分別為2022年12月在公共場所飲酒、2023年3月在地鐵 逃票和2023年5月非法侵入。