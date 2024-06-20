酷暑延續 紐約4成納涼中心「六月節」閉門

在熱浪天氣下，作為納涼中心的紐約市公共圖書館「六月節」關閉，令全市可用的納涼中心減少四成。圖為曼哈頓的紐約公共圖書館總館。(記者許君達／攝影)

紐約市 本周遭遇熱浪天氣，全市及周邊地區最高氣溫將連續多日普遍升至華氏90度以上。然而由於19日「六月節」(Juneteenth)為聯邦假日，紐約市承諾為市民開放的納涼中心(Cooling Center)中，有超過四成當日沒有開放；另一方面，根據市社會服務局，符合條件的低收個人及家庭，均可免費申領一台價值不超過800元的空調以及安裝費補貼。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)在18日啟動了全市高溫 應急計畫，要求納涼中心全面啟動，向公眾開放，並預警稱在市內多數地方的體感溫度都將超過華氏100度。然而，市主計長蘭德(Brad Lander)在接受媒體採訪時表示，「六月節」當日，紐約市有239個納涼中心關閉，其中絕大多數都是公共圖書館 ，占到在全市總共500餘個納涼中心的41%。

蘭德表示，市府應該出台措施強制規定納涼中心在節假日開放、並為其額外開支埋單。公共圖書館在紐約市所有可用的納涼中心中占比較大，而由於財政預算的削減，市內多數圖書館不得不周日閉館，因此除了節日外，市民在周日納涼的去處也引人關注。

對於蘭德的批評，市應急管理辦公室主任以斯科(Zach Iscol)則在社群平台上發帖稱，紐約市仍有數百個中心可以使用，而且國家氣象服務局(NWS)當日也並未發布高溫預警，他還表示，其他城市的類似設施都比紐約少得多。不過，以斯科並未正面回應對於大量納涼中心關閉問題的關切。

除納涼中心外，市社會服務局(Department of Social Services)還提示，所有單人月總收入低於3035元、四口之家月收入低於4904元的市民，均可免費申領一台價值不超過800元的空調以及安裝費補貼。此外，正在領取糧食券(SNAP)或家中有老人幼兒的家庭也都符合免費申領條件，詳情請至網站：https://reurl.cc/WxYA85、或撥打311，在線申領網址為access.nyc.gov。空調發放計畫將持續至8月底或資金用盡時。

此外，市消防局長卡瓦那(Laura Kavanagh)介紹，市民在炎熱天氣下還可向住家附近消防隊申請消防栓噴淋帽、以臨時使用消防用水降溫。提出申請後，消防部門將決定哪些消防栓可以打開。