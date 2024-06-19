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李尤娜案嫌犯認罪 最高判終身監禁

記者劉梓祁／紐約報導
李尤娜華埠遇害公寓前，所設記念標牌。(記者劉梓祁／攝影)
李尤娜華埠遇害公寓前，所設記念標牌。(記者劉梓祁／攝影)

華埠居民李尤娜(Christina Yuna Lee, 音譯)兩年前在午夜歸家時遭非洲裔遊民尾隨入室殺害，令居民對社區治安和仇亞浪潮感到恐懼和憤怒；在兇嫌納許(Assamad Nash)此前多次因精神問題無法出庭後，曼哈頓地區檢察官辦公室18日宣布其選擇認罪，並面臨最高終身監禁的判決。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)宣布，現年27歲的納許對2022年2月13日在華埠公寓內刺殺35歲女子李尤娜一案認罪，罪名包含二級謀殺罪和一級入室盜竊罪。地檢辦公室表示，納許預計將在7月30日接受判決，刑期將在30年到終身監禁之間。

白艾榮表示，納許必須為「無謂地奪走李尤娜的生命」承擔責任，他導致後者的家人和親友失去了一位女兒、姐妹和朋友。他說，希望李的親友能從這場悲劇中恢復。

法庭文件和庭上陳述紀錄顯示，2022年2月13日凌晨4時20分前後，李尤娜進入位於蘭街站(Grand Street)和李士提街(Chrystie St.)附近的公寓樓。期間，納許跟蹤她進入大樓並走至六層進入其公寓，當李尤娜進入屋內時，納許從後面衝入，強行進入並試圖對其性侵犯。

約4時22分，李尤娜的鄰居聽到掙扎和呼救聲後撥打911報警，幾分鐘後，華埠五分局警員到達事發處，雖聽到尖叫聲，但無法破門而入。對峙中，納許曾嘗試通過火災逃生口逃離公寓，但在看到屋頂上的警員後又返回公寓內。

時間接近晨間6時，警方破門而入，發現納許躲藏在李尤娜的床下，並有一把沾滿血跡的菜刀被藏在梳妝台後。在浴室內，警員發現李尤娜身上有至少40處刺傷，包括頭部、頸部和軀幹部位，她當場被宣告死亡。

華埠 白艾榮 曼哈頓

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