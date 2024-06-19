法拉盛公園性侵少女案 1無證客嫌犯被捕 曾被要求離境

在凱辛納公園性侵少女的嫌犯英格蘭迪被捕，他是來自厄瓜多的無證移民。(紐約市警方提供)

日前在皇后區法拉盛 凱辛納公園持刀性侵13歲亞裔少女案件，在市警(NYPD)連日的通緝 和搜捕下，18日逮捕作案嫌犯；警方確認嫌犯為來自厄瓜多的無證客，曾被要求離境。

案發後，警方在案發地周邊多處張貼和派發懸賞協查令，以1萬元獎金追緝這名西語裔男子。18日上午，市警巡邏長切爾(John Chell)宣布，警方已拘捕一名「主要」嫌疑人。警方確認，該男子為25歲的英格蘭迪(Christian Geovanny Inga-Landi)，他在距離凱辛納公園不遠的沃爾德倫街(Waldron St)交108街處被捕。

市警表示，法拉盛109分局在13日下午3時前後，接報稱兩名13歲少年及少女，在公園內遭到陌生人尾隨，並受到武器威脅，其中少女被帶至樹林裡性侵。

市警表示，英格蘭迪用武器脅迫兩名受害者進入一個「樹林僻靜處」，並用鞋帶將兩人綑綁在一起後，性侵了少女。英格蘭迪據是來自厄瓜多的無證移民 ，2021年非法入境。案發後，他被住於同一居所的住客認出是警方通緝的嫌犯，該住客隨即與多個友人前往嫌犯常去的雜貨店守株待兔。

英格蘭迪進入後，弗洛雷斯(Jeffrey Flores)等人合力將他控制並撥打911報警。弗洛雷斯說，他首先控制住英格蘭迪的頭部，並用皮帶將他的雙腿綁在一起。他說，當時英格蘭迪未否認性侵。隨後，多人將英格蘭迪控制在路旁的電線桿邊，等候警員到來。

網路影像顯示，英格蘭迪曾試圖進入路旁車輛底部躲避，周圍不斷傳出「他在車底下」、「揍他一頓」和「我的1萬元在哪」等話語。弗洛雷斯說，英格蘭迪曾試圖反抗，但最後未能如願、只得求饒。他說，他憎惡英格蘭迪涉嫌犯下的罪行。

有消息指，英格蘭迪居住在一個單人房中；紐約移民法官曾要求他在2022年2月2日前離開美國。消息人士稱，英格蘭迪於2021年6月25日攜兒子越過美墨邊境進入德州，當即被巡邏人員抓獲，隨後獲釋候審。