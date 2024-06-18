高溫來襲 全市避暑中心今起開放

亞當斯(Eric Adams)17日宣布，為方便民眾避暑，全市避暑中心將從18日(周二)開放到至少21日(周五)。(市長辦公室提供)

紐約市未來四天將迎來極端高溫 ，部分時段體感溫度可能超過華氏100度。市長亞當斯 (Eric Adams)17日宣布，為方便民眾避暑，全市避暑中心將從18日(周二)開放到至少21日(周五)。

市緊急事務管理局局長伊斯科(Zachary Iscol)表示，全市未來幾天將遇到高溫高濕天氣，體感溫度可能達到100度，達到可能致死的「危險水平」，「長時間高溫帶來的累積效應可能導致危險情況發生，因為人體維持正常體溫的能力可能耗竭；實際上，極端高溫是紐約市最為危險的天氣情況，全市平均每年有350人因為高溫死亡。」

市府呼籲市民利用此前不久公布的避暑指南，家裡沒有空調的民眾可以使用「清涼地圖」(Cool Optons Map)，登錄網站https://reurl.cc/z1ogAy輕鬆找到避暑中心的位置，還可以找到關於防暑降溫的最新信息，包括圖書館、商場和博物館等有空調的避暑場所。市民也可以撥打311電話，詢問距離自己最近的避暑中心。

伊斯科指出，民眾也可以在有空調的親友家裡暫避，呼籲民眾尤其注意查看鄰居尤其是長者、殘障人士和獨居人士的情況，因為他們是高溫天氣的高危人群。

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，未來幾天市民應該徹夜提高警惕，而且即便周五之後熱浪退去，高溫餘熱也可能導致健康問題。中暑的症狀包括皮膚過熱或過冷、皮膚發粘、意識不清、失去方向、惡心嘔吐、呼吸困難、心跳加速、眩暈和疲勞，市民如果出現以上症狀應當撥打911求助。

亞當斯則表示，鑒於氣候變遷 ，而且夏日剛剛開始，市民應預計未來可能遇到更多高溫天氣。「我希望說清楚的是，現在這波極端高溫發生在6月，市民絕不應低估熱浪；隨著氣候變遷導致更頻繁和極端的高溫出現，如今的夏天和以往已經不同，因此我們應該當預期並準備好應對未來更多的高溫天氣。」

此外，市府還將給外賣郎、建築工人等戶外工作者發放數千份「清涼包」，市府也將嚴密關注可能由加拿大山火引起的空氣質量問題。州長霍楚(Kathy Hochul)17日也宣布部署防暑資源，包括50名國民兵將提供必要協助，州府下轄的避暑中心也將開放。