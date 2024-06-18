10月1日起 紐約市穩租房1年期租約漲2.75% 兩年期租約漲5.25%

市租金釐定委員會17日晚舉行投票，決定將全市穩租房一年期租約漲幅設為2.75%、兩年期租約的漲幅設為5.25%，10月1日起生效。(本報檔案照)

紐約市租金 釐定委員會(NYC Rent Guidelines Board)17日晚舉行投票 ，九名委員最後以五票贊成，四票反對通過動議，決定將全市穩租房一年期租約漲幅設為2.75%、兩年期租約的漲幅設為5.25%，10月1日起生效，全市將有近100萬套住屋受影響，這也是紐約市穩租房連續第三年大幅漲租。

在經過多輪公聽後，市租金釐定委員會17日在亨特學院(Hunter College)大會堂舉行最終投票。租金釐定委員會的九名委員分別由兩名租戶代表、兩名房東代表以及五名公共代表組成。會上，租戶代表提出了減租或凍結租金的動議，房東委員會提出了漲租動議，但表決後均未獲通過；最終，委員會主席戴維森(Nestor Davidson)提出了折衷方案，一年期租約漲幅設為2.75%、兩年期租約漲幅設為5.25%，該方案以五比四通過。

紐約市有近百萬套公寓為穩租房，每年租金漲幅不得超過規定。過去兩年，紐約州租金大幅上漲。市租金釐定委員會去年決定一年期租約漲幅3%、兩年期租約的首年漲幅設為2.75%，次年在首年的基礎上再漲3.2%，兩年合計漲幅超過6%。

市租金釐定委員會在今年4月的初步投票時將一年期漲租區間漲租區間設為2%至4.5%、兩年期租約漲幅設為4%至6.5%。這份漲租方案遭到了兩名租戶代表的反對，他們在最近一次聽證會上甚至以退場表示反對。在17日的最終投票中，有不少出席者也以喧鬧聲表示自己的不滿。他們認為，連續第三年提高穩租房的租金，令已經難以支付租金的低收入租戶難以承受。

近日，25名州議員聯盟致信委員會主席戴維森(Nestor Davidson)，敦促委員會要麼凍結租金，要麼批准盡可能低的漲幅。這封信由州眾議員愛潑斯坦(Harvey Epstein)和雷耶斯(Karines Reyes)共同發起。17日上午，法律援助協會(Legal Aid Society)發表公開信，呼籲凍結租金。該信稱，對弱勢群體而言，任何加租行為不僅沒有必要，而且會違背委員會的既定宗旨，即保護穩定租戶免受過高、不必要的租金上漲。