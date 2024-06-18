我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球250個最快樂城市 加州僅舊金山上榜

NBA／塞爾蒂克18冠堆高紀錄 還有10隊未曾封王

10月1日起 紐約市穩租房1年期租約漲2.75% 兩年期租約漲5.25%

記者胡聲橋／紐約報導
市租金釐定委員會17日晚舉行投票，決定將全市穩租房一年期租約漲幅設為2.75%、兩年期租約的漲幅設為5.25%，10月1日起生效。(本報檔案照)
市租金釐定委員會17日晚舉行投票，決定將全市穩租房一年期租約漲幅設為2.75%、兩年期租約的漲幅設為5.25%，10月1日起生效。(本報檔案照)

紐約市租金釐定委員會(NYC Rent Guidelines Board)17日晚舉行投票，九名委員最後以五票贊成，四票反對通過動議，決定將全市穩租房一年期租約漲幅設為2.75%、兩年期租約的漲幅設為5.25%，10月1日起生效，全市將有近100萬套住屋受影響，這也是紐約市穩租房連續第三年大幅漲租。

在經過多輪公聽後，市租金釐定委員會17日在亨特學院(Hunter College)大會堂舉行最終投票。租金釐定委員會的九名委員分別由兩名租戶代表、兩名房東代表以及五名公共代表組成。會上，租戶代表提出了減租或凍結租金的動議，房東委員會提出了漲租動議，但表決後均未獲通過；最終，委員會主席戴維森(Nestor Davidson)提出了折衷方案，一年期租約漲幅設為2.75%、兩年期租約漲幅設為5.25%，該方案以五比四通過。

紐約市有近百萬套公寓為穩租房，每年租金漲幅不得超過規定。過去兩年，紐約州租金大幅上漲。市租金釐定委員會去年決定一年期租約漲幅3%、兩年期租約的首年漲幅設為2.75%，次年在首年的基礎上再漲3.2%，兩年合計漲幅超過6%。

市租金釐定委員會在今年4月的初步投票時將一年期漲租區間漲租區間設為2%至4.5%、兩年期租約漲幅設為4%至6.5%。這份漲租方案遭到了兩名租戶代表的反對，他們在最近一次聽證會上甚至以退場表示反對。在17日的最終投票中，有不少出席者也以喧鬧聲表示自己的不滿。他們認為，連續第三年提高穩租房的租金，令已經難以支付租金的低收入租戶難以承受。

近日，25名州議員聯盟致信委員會主席戴維森(Nestor Davidson)，敦促委員會要麼凍結租金，要麼批准盡可能低的漲幅。這封信由州眾議員愛潑斯坦(Harvey Epstein)和雷耶斯(Karines Reyes)共同發起。17日上午，法律援助協會(Legal Aid Society)發表公開信，呼籲凍結租金。該信稱，對弱勢群體而言，任何加租行為不僅沒有必要，而且會違背委員會的既定宗旨，即保護穩定租戶免受過高、不必要的租金上漲。

租金 投票 紐約市

上一則

高溫來襲 全市避暑中心今起開放

延伸閱讀

紐約市租金穩定房10月漲價 一年期租約漲 2.75%

紐約市租金穩定房10月漲價 一年期租約漲 2.75%
極端高溫來襲 紐約全市避暑中心開放

極端高溫來襲 紐約全市避暑中心開放
衝100℉ 紐約今夏首波熱浪來襲

衝100℉ 紐約今夏首波熱浪來襲
華男涉盜用信用卡消費 警追緝

華男涉盜用信用卡消費 警追緝

熱門新聞

紐約上州一家由華人經營的日式餐廳，近日遭遇吃霸王餐的客人，當店主試圖阻止時，這名顧客竟然出手打人，導致該華裔店主昏迷兩周，至今無法進食。(谷歌地圖)

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

2024-06-13 19:45
14日警方召開記者會，說明凱辛納公園13日下午發生的亞裔少女遭性侵案，並懸賞1萬元。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

2024-06-14 15:43
紐約出現大閘蟹，州環保廳發警報。(取自州環保廳官網)

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

2024-06-14 07:47
史先生與吳女士共同育有兩子女。(吳欣郿提供)

夫車禍亡無醫保 華婦養2孩經濟陷困 靠微波食品過活

2024-06-14 02:30
在翻覆的車輛殘骸上方，出現幾綑現金及一部手機。(擷自YouTube@ABC7NY)

紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機

2024-06-17 17:02
法拉盛凱辛納公園13日下午，有亞裔少女光天化日遭性侵，14日警方在現場調查。(記者劉梓祁／攝影)

亞裔少女白天凱辛納公園遭性侵 市警：禽獸

2024-06-15 02:30

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄