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李羅莎：防未成年社媒成癮、個資外洩法案 過關

記者尤昱程／紐約報導
州眾議員李羅莎17日於法拉盛舉行圓桌會議，表示旨在預防未成年使用社群平台上癮，並防止個人數據與隱私外洩的兩項法案，已獲通過。(記者尤昱程／攝影)
州眾議員李羅莎17日於法拉盛舉行圓桌會議，表示旨在預防未成年使用社群平台上癮，並防止個人數據與隱私外洩的兩項法案，已獲通過。(記者尤昱程／攝影)

州眾議員李羅莎(Nily Rozic)17日於法拉盛舉行圓桌會議，表示旨在預防未成年使用社群平台上癮，並防止個人數據與隱私外洩的兩項法案，已獲通過；李羅莎表示，這兩項法案希望能夠成為其他州效仿的典範，優先考量保護孩童心理健康和數據隱私 。

這兩項法案分別為「禁止兒童上癮信息法案」(Stop Addictive Feeds Exploitation for Kids Act)和「紐約兒童數據保護法案」(The New York Child Data Protection Act)，立法的主要目的是減少青少年在社群媒體上花費的時間，降低因過度使用社交媒體而導致的心理健康問題，以及保護孩童的個資外洩。

其中「禁止兒童上癮信息法案」旨在限制社群媒體平台，對未成年用戶提供成癮性內容；除非得到家長之明確同意，否則社群媒體公司將被禁止向未滿18歲的用戶，推送演算法推薦的內容。此外，該法案還將禁止在社群平台在在凌晨12時至早上6時之間，向未成年用戶推送成癮性內容的通知。

李羅莎說，孩子的心理健康非常重要，尤其未成年人對這些內容還沒有健全的辨別能力，當他們被社群媒體的資訊所淹沒，往往會造成焦慮或憂鬱等問題。而對於社群平台具體會以什麼方式徵得家長同意，她僅表示，目前正在研擬相關規定。

「紐約兒童數據保護法案」則將禁止社群平台在未經明確同意的情況下收集、使用、共享或出售未滿18歲用戶的個人數據，並要求數據的使用，僅限於提供服務所需的最基本範圍；此外，該法案還授權州檢察長執行這項法律，並對每次違規行為處以最高5000元的罰款。

李羅莎表示，檢察官辦公室將會設立一個網站，供人們提交投訴，然後根據提交的資訊或案例進行處理，違反的社群平台將被處以罰款；她說，「作為家長，我深知這有多重要，我們要確保下一代不會遭受同樣的困擾，創造更好的環境來保護孩子。」

這兩項法案已在7日通過，並得到紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)的支持，由於全美各州尚無相關法案限制社群平台，這也標誌著紐約州在保護未成年人的線上安全和隱私方面，邁出了重要的一步。

社群媒體 心理健康 紐約州

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