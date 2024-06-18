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華裔少年拿外賣遇襲 面部受傷

記者尤昱程／紐約報導
事發地點就在人來人往的法拉盛市中心。(記者尤昱程/攝影)
事發地點就在人來人往的法拉盛市中心。(記者尤昱程/攝影)

法拉盛17日下午發生一起嚴重襲擊事件，一名18歲華裔少年在緬街(Main St)和凱辛納大道(Kissena Blvd)交叉口遭到一名非裔男子無故毆打。事件發生時，少年正在餐館取餐，嫌疑人上前攀談遭忽視，便動手毆打，導致少年臉部嚴重受傷，目前警方已介入調查，家屬呼籲目擊者提供線索。

事發在下午1時30分左右，據受害者父親李先生表示，當時他的兒子李肯尼(Kenneth Li，音譯)前往附近餐廳取餐途中，一位非裔男子靠前並向李肯尼展示手機上的內容，李肯尼不予理會轉身離開，不料該嫌疑人卻從後方抓著李肯尼的手臂和外套，並重重打了李肯尼幾拳，使他摔倒在地，眼鏡飛掉。

李先生說，李肯尼遭到毆打之後開始錄影，沒想到嫌疑人卻持續施暴，並向未知方向逃跑，而李先生在接獲兒子消息後馬上趕到現場，他說，「當下街道上滿是人來人往的行人，幸好已有路人幫忙報警。」

他回憶，兩名市警109分局警員和救護人員約在3分鐘內抵達現場，救護人員簡單包紮李肯尼傷勢後，兩名警員便將李肯尼帶上警車，在法拉盛市中心一同巡視尋找嫌疑人，行駛約10分鐘還是沒能找到嫌疑人，便將他載回現場。

李肯尼遭毆打後傷勢嚴重，不僅鼻子流血，口腔內以及臉部也有多處傷口，李肯尼表示，整個過程中，該嫌疑人沒有說任何一句話，也不曉得該嫌疑人為什麼要毆打他。

本報聯繫抵達現場處理此案件的華裔詹警官(Lieutenant Chan，音譯)，對方僅表示，該案件尚在進行調查，不方便透露更多資訊。而有多名目擊證人則表示看到該案件的發生經過，一位不願透露姓名的街邊攤販老闆說，嫌疑人毆打完該名少年後便往41大道的方向跑去，而留在原地的華裔少年則是滿嘴鮮血。

位於事發地點前的文華西藥房老闆陳女士表示，雖不清楚發生什麼事，但有看到一名小孩子嘴巴流血，警方也在很短時間內抵達，但是沒有向該店家索取監視錄像；而李肯尼前往取餐的阿宏越南河粉餐館則表示，不知道有這件事情發生。

經李肯尼錄下的影片畫面顯示，該嫌疑人身高約5呎9寸，身穿紅色上衣，灰色短褲，並帶著一頂NBA公牛隊的棒球帽。李先生說，希望透過社區的協助尋找嫌疑人，避免他再襲擊其他人。

有不具名的攤販指出，嫌疑人往41大道的方向逃離。(記者尤昱程/攝影)
有不具名的攤販指出，嫌疑人往41大道的方向逃離。(記者尤昱程/攝影)
受害者李肯尼的面部傷勢。(李先生提供)
受害者李肯尼的面部傷勢。(李先生提供)
施暴的嫌疑人。(李先生提供)
施暴的嫌疑人。(李先生提供)

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