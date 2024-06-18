房仲作證 郭文貴曾為女購2600萬新州豪宅

檢方指，郭文貴2021年年底花費2600萬元為其女兒購置新州豪宅。(檢方提供)

中國富商郭文貴 涉嫌巨額詐騙的陪審團庭審進入第四周，檢方證人陸續出場，為陪審團及公眾還原郭文貴團隊用高額回報吸收追隨者的投資 款，但卻將大量投資款用於個人揮霍或洗錢逃離美國監管的手法。17日出庭的一名房產經紀人證實，郭文貴夫妻曾於2021年在新澤西州北部為其女兒購買了一處價值超過3000萬元的莊園地產。

郭文貴看中的房產位於新州 卑爾根郡(Bergen)的Crocker Mansion豪宅社區，始建於1907年，總面積5萬平方呎，地上地下共四層，共有49個房間，其中居室21間，此外還有19個獨立衛生間和7個居室內衛生間。除生活區外，建築附屬設施包括私人圖書館、品酒室、茶室、放映室、活動室等，室外有森林、花園、噴泉、私人道路以及八個網球場。根據檢方展示的房仲信息，該物業最初報價3900萬元，每年稅金24萬8535元，作證的房仲業者弗洛西尼(Christine Frosini)還介紹，該處房產曾於2008至2018年間進行過翻修，僅工程款就高達1900萬元。

弗洛西尼作證稱，郭家的代理律師米切爾(Aaron Mitchell)從2021年11月開始與她聯絡購房事宜。她則先後帶郭文貴及其妻子看過兩處地產，其中第一次看房是在紐約州哈德遜河谷地區，但郭家夫婦似乎並不很滿意，隨後她又帶他們看了這處位於新州的豪宅。她回憶，看房時，郭文貴夫婦帶著司機和多名保鑣，仔細巡視每個房間並提出很多意見，前後持續超過一小時。

根據弗洛西尼的證詞，看房後不久，律師米切爾就給她回電，稱郭家有意購房並要求她出具合同。隨後，雙方就各種細節問題進行了密集的磋商。根據弗洛西尼提供給檢方的通信紀錄，郭文貴對房產的安全紀錄和「是否鬧鬼」非常關切，她則回答說房產附近沒有墓地。

根據檢方提供的財務紀錄，米切爾於2021年11月25日向弗洛西尼提供了財務證明，證明上出現的購房者名為郭美(Mei Guo)，是郭文貴的女兒。律所擔保稱，郭美有足夠的財力全款購買這處地產。

表達購房意向後，郭家便急切地想要成交。根據通信紀錄，米切爾2021年12月3日向弗洛西尼發消息催促，稱郭家要得很急。當日晚些時候，弗洛西尼便提供了購房意向書，正式報價定為2600萬元。第二天，米切爾再發消息，稱郭美和她母親很想看到房屋的結構圖以及改造方案。檢方提供的證據顯示，2021年12月6日，購房合同就簽署完畢。

根據檢方展示的購房合同，最終署名的購房者為一個名為Taurus Fund LLC的法人，並非郭文貴或其家人。而根據檢方展示的另一張財務紀錄單據，這個名為Taurus的基金曾在郭文貴所發起的「農場貸款」項目中作為借款方出現。此外，購房交易中的代理律師米切爾所在的律所lawall & Mitchell LLC也曾在此前的作證環節出現過。根據檢方出示的金流紀錄，郭文貴團隊前財務高管哈立德(Haithim Khaled)名下用於接受投資項目「G-Club」資金的法人實體Crane諮詢公司曾將超過4600萬元通過多次轉帳，轉移至三個機構中，lawall & Mitchell LLC則作為其中之一，接收了1300萬元。