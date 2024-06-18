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紐約客談／移民在美 入鄉隨俗最重要

紐約客談

華人在美國涉嫌犯罪的新聞近來發生不少，大到郭文貴價值數十億元的詐騙洗錢指控，小到因撈螃蟹、挖竹筍而被起訴的案件。仔細研究，會發現除了殺人越貨、偷盜搶劫等暴力行為外，很多華人在美國落入法網或身陷醜聞並不一定是因為人性本惡，而是因為來到新的土地，卻還沒有完全適應美國的法律規定。

比如，在部分華人的認知中，野生動植物屬「天然資源」，「不吃白不吃」，無論生長在哪裡，都擋不住他們上山下海去捕撈或採摘的熱情。有時，對野味的追求和對美國法律的忽視相互結合，會帶來嚴重後果。根據新聞報導，近期有華人在紐約上州的私人宅院內偷竊竹筍以飽口福，結果被控重罪。而長島一些海濱社區也加高了法律門檻，以應對成群結隊前來撈螃蟹的華人。他們的行為不僅違反了野生動物保護規定，有時也會非法侵入私人擁有的海灘。

這種不管不顧的行為在中國也許不算什麼大事，但在美國，就不僅會為自己帶來牢獄之災，也難免為自己的黃色面孔和「華人」身分招黑。

而根據此前的媒體調查，一名華裔商人為了建立人脈，在競選中以違法手段為現任市長亞當斯募捐。沒錯，美國政治不是君子俱樂部，也並非只有華人會使用種種心機或小動作去培植自己的政商資源。但如果要做，至少也要用「合規化」的策略去包裝一下自己的行為，讓媒體與調查機構難以抓住把柄。一些華人如果不好好觀察學習美國的遊戲規則，把在中國或其他地方混跡官場、攀附權力的「生意智慧」帶到美國來，最終難免要倒霉。

華人 紐約上州 長島

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