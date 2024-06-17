皇后區非法賣家 校車改裝大麻車 產品包裝像兒童零食

皇后區檢方及警方查處並關閉一輛停駐在陽邊的非法大麻車，這輛車由校車改裝。(皇后區地檢處提供)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)16日宣布，已經查處並關閉一輛停駐在陽邊(Sunnyside)的非法大麻 車，這輛車由校車改裝，販售的大麻產品明顯針對兒童營銷，包裝也幾乎與兒童零食如出一轍，並使用「彩虹糖」(Skittles)等名字。目前，大麻車持有人因涉嫌經營非法業務，被控非法持有大麻、非法銷售等罪。

62歲報住在布碌崙 (布魯克林)的史蒂文斯(Anthony Stevens)，被皇后區地檢以非法銷售大麻、非法持有大麻、以及三級刑事非法持有大麻罪起訴，被告近日已收到法院傳票，將於7月2日返庭。

根據起訴書，史蒂文斯在陽邊皇后大道(Queens Blvd.)交43街路口，經營一家名為「綠皇后」(The Green Empress)的無照流動大麻車，調查期間，地檢辦公室的臥底探員多次在這輛車上購買大麻產品，隨後在本月12日，警檢方共同執行了法院授權的搜查令，並從該輛大麻車內查獲一塊大麻巧克力棒、六根一次性的濃縮大麻飲用吸管、以及幾個裝有一定數量大麻的拉鍊袋。

值得注意的是，警檢方還從這輛大麻車內，查獲了幾種使用糖果名稱的大麻產品，它們的包裝也幾乎與兒童零食如出一轍，其中包括「彩虹糖」、「沙魚軟糖」(Jolly Ranchers)、「快樂農場」(Jolly Ranchers)、「草莓泡芙」(Strawberry Puffs)、「耐嚼酸糖果」(Warhead Sour Medicated Chewy Cubes)等。總共查獲的大麻預計超過兩磅。

凱茲表示，業者不能經營一個不受監管且針對兒童銷售的大麻車，無照大麻商家已經為眾多社區所投訴，這些不受監管的產品經常針對年輕人，實際上還易使顧客生病，且他們還逃避了用於公共服務的稅收，對於優先考慮安全和合規的合法供應商也是一種打擊，「我的辦公室將繼續嚴打對公共健康構成嚴重威脅的非法大麻店。」