27家菸草店告市府 指「上鎖保護」執法行動違憲

27家菸草店日前控告市府，稱其打擊非法菸草店的「上鎖保護」(Operation Padlock to Protect)行動違憲。(記者劉梓祁／攝影)

27家菸草店日前控告市府，稱其打擊非法菸草店的「上鎖保護」(Operation Padlock to Protect)行動違憲，並要求市府賠償。而有華人業主則對「上鎖保護」表示支持。

5月初，市長亞當斯 (Eric Adams)啟動了此項大麻 執法行動。12日，菸草店控告市府，稱「上鎖保護」缺乏司法監督，侵犯了憲法保護的店主正當權利。店主們要求市府停止打擊，並賠償因停業造成的收入損失和損害。

從5月7日到6月3日，市府關閉了300多家店鋪。根據市長辦公室的說法，關閉行動的高效得益於4月通過的州大麻改革法案。新法允許市警察局和當地警長辦公室在首次檢查時，即可封鎖涉嫌無證銷售大麻的店鋪，無需先獲得法院命令。此前的關閉行動通常需要多次檢查和長達數月的法律程序，效果不佳。

根據新法，被查封後五天內，店主有權在市樓宇局(DOB)的「行政審判和聽證會辦公室」(Office of Administrative Trials and Hearings，OATH)參加聽證會。然而，最終決定權在警長辦公室(Sheriff's Office)。如果警長辦公室維持初步關閉決定，店鋪仍將被封鎖一年。

位於曼哈頓 上東區的雷諾丘大麻店(Lenox Hill Cannabis Co.)老闆胡偉(Wei Hu，音譯)對「上鎖保護」表示支持。5月11日，市府關閉了他所在社區的三家非法店鋪後，一些顧客帶著從無證店鋪購買的產品來到他店裡，詢問是否有類似產品。