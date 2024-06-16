紐約市議會常識黨團 呼籲11月公投廢除無證客庇護法

紐約市議會常識黨團近日致信新任命的市憲章修訂委員會，要求委員會將是否廢除紐約市庇護法，列在11月的公投選票上。圖為此前抵達紐約市的無證移民家庭。(路透)

紐約市 的庇護 法保護市內的無證移民 ，除非無證客嚴重犯罪，否則不得通報聯邦，這也讓紐約市警與聯邦移民及海關執法局(ICE)執法人員的合作受限；紐約市議會常識黨團(Common-Sense Caucus)近日致信新任命的市憲章修訂委員會，要求將該議題列入今年11月的公投選票，讓選民決定是否廢除等同幫助罪犯逃避遣返的紐約市庇護法。

市議會常識黨團的八名議員，包括共和黨的史島市議員博萊利(Joe Borelli)和民主黨的皇后區市議員霍登(Robert Holden)，近日致信市憲章修訂委員會；信中要求委員會推動公投，詢問紐約市是否應該廢除所謂的「庇護城」法律，「該法禁止執法人員與其他機構，配合聯邦拘留或驅逐在紐約市犯罪的無證移民」。

信中還說，庇護法不僅「誤導且危險」，已經偏離了促進公共安全的初衷並造成威脅，應該由選民來決定該法的命運。

事實上，霍登和博萊利在本月初也提案，要求廢除紐約市的庇護法，但由於遭到市議會多數的進步派反對，提案預計無法獲通過；不過此前市長亞當斯(Eric Adams)曾明確對該議題表達觀點，主張紐約市執法部門應該加強與移民當局合作，讓涉嫌犯下嚴重罪行的無證客更易驅逐出境。

信中還表示，希望紐約市能恢復一開始的庇護城政策；該政策最早在1989年前市長郭德華(Ed Koch)任內執行，確保非公民犯罪受害者可以在不用擔心被驅逐的情況下，與執法單位合作；2011年前市長彭博(Michael Bloomberg)的政策，則禁止執法單位在未發出逮捕令的情況下，執行聯邦對無證移民的拘留請求，除非該無證移民被列入恐怖主義觀察名單，或在五年內被判謀殺等嚴重罪行。

前市長白思豪(Bill de Blasio)在任內則進一步限制市警等執法單位與ICE的合作，更禁止市府建築包括雷克島監獄等，執行聯邦移民法。

這樣的變革，根據該信函，上個財年紐約市警拒絕由ICE提出全部共109個拘留請求，而監獄則只交出了201名無證移民中的11人，「目前的狀況已對公共安全構成了威脅」。

市憲章修訂委員會主席思庫拉(Carlo Scissura)未對信件內容置評；市長辦公室發言人瑪姆拉克(Kayla Mamelak)則表示，該委員會的職責是決定11月在選票上的公投問題，而市長將會「尊重委員會做出的任何獨立決定」。