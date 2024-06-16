提前投票首日 法拉盛投票站冷清 近半為華人

法拉盛投票站提前投票首日略顯冷清。(記者高雲兒／攝影)

紐約初選提前投票 15日開始，有多位華裔參選人競選的皇后區法拉盛 可謂選情激烈，多位參選人在社區中連番造勢，與之形成鮮明對比的，是稍嫌冷清的法拉盛投票站，根據投票站工作人員，截至下午約4時，只有近70人前來投票，其中半數為華人。

法拉盛第20選區的主要投票站紐約童軍俱樂部(Boy's Club)，在接近下午4時，有近70人完成投票。工作人員伍女士說，前來投票者其中一半為華人，投票情況和去年差不多。

不過由於提前投票首日為周六，她預計參與提前投票的人數高峰將會落在平日，「今天是第一天，一般都比較淡」。她表示，現場有多語言輔助，包括中文、西班牙語、韓語和印度語等，因此投票都進行得很順利。

根據現場情況，投票人數在中午時分迎來小高峰，大概有十幾人前來投票。在法拉盛生活多年的六旬張先生說，自己是個資深選民，「我每次選舉都會投票，我覺得這是我對社區的一種責任。」

此次初選看點均在皇后區，包括第40選區州眾議員 ，民主黨籍華裔參選人包括陳熠和尹導，共和黨華裔參選人則有王紹權；另外第25區州眾議員則有共和黨參選人趙靖桉對壘韓裔白正熩(Kenneth Paek)。

另外曼哈頓華埠第65選區州眾議員李榮恩(Grace Lee)以及布碌崙第49選區共和黨州眾議員鄭永佳，則將尋求連任。