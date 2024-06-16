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法拉盛華婦遭撞亡 家屬控肇事駕駛疑違規超車

記者高雲兒／紐約報導
近日拿到警方調查報告的邱先生表示，報告裡沒有提到肇事駕駛可能違法超車的可能性。(邱先生提供)
近日拿到警方調查報告的邱先生表示，報告裡沒有提到肇事駕駛可能違法超車的可能性。(邱先生提供)

皇后區法拉盛近日發生一宗致命交通事故，一名騎單車的華裔女性被撞身亡，受害者家屬近日託律師找到肇事車輛疑似非法超車的新證據，他們呼籲更多目擊者可以提供線索，了解這起車禍的真相。

根據警方，10日上午9時15分左右，一輛賓士Sprinter輕型貨車由西向東行駛在41大道，在左轉進入邦恩街時，撞到沿41大道向西騎行的61歲周女士，雖被緊急送往醫院，但傷重不治。

周女士的丈夫邱先生表示，受委託律師近來走訪事發地點，意外找到一名事發時在樓頂施工的西語裔工人，該名工人表示，當時肇事車輛前方有一輛車正在等候斑馬線的行人經過，但是肇事車輛強行超車，結果撞到了周女士。

近日拿到警方調查報告的邱先生表示，這一點並未在報告顯示，「報告裡只是說，駕駛左轉時沒有看到右側，於是撞到人，但是如果按照這個工人說的，前面有車輛正在等候，那他就是違法的」。

邱先生說，律師會把西語裔工人證詞交給警方，他也希望更多證人可以出現，讓他了解車禍的真相，「我自己也去過現場，周圍都是公寓，沒有商戶，所以我希望當時看到這起車禍的車輛和行人可以聯絡我，如果有影像資料等，比如行車記錄儀的影像，就更好了」。

他表示，如果真的是交通意外，那他接受現實，但如果車禍是肇事駕駛強行超車導致的，將追究刑事責任，「對這樣的人來說，車就是他的凶器，我們肯定要追究責任的，你撕碎了一個家庭啊」。

談起周女士，邱先生直言太太平常身體很好，才能常常騎單車去緬街買菜，「她騎車一向小心，看到車停了才會過馬路的，她出事我們很難接受」。他指責部分將責任指向騎車者的民眾和媒體，「這個事情完全就是肇事駕駛的錯，她(周女士)是綠燈過馬路」。

邱先生說，找出真相，不僅是為了自己的家人，更希望通過此事改變紐約市的交通環境，「我老婆很善良，如果她的意外可以改變一些不合理的規則，懲戒亂開車的駕駛、保護行人，那她也會開心的」。

他呼籲有線索者，可向他聯繫，電話(732)697-8405。

法拉盛10日發生一宗致命交通事故，一名騎單車的華裔女性被撞身亡。圖為警方在現場調...
法拉盛10日發生一宗致命交通事故，一名騎單車的華裔女性被撞身亡。圖為警方在現場調查。(讀者提供)

法拉盛 紐約市 皇后區

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