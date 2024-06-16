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法拉盛輔警指揮官 服務社區40年獲獎

記者高雲兒／紐約報導
金兌錫(左二)為米茨(左三)頒發表揚狀。(記者高雲兒／攝影)
金兌錫(左二)為米茨(左三)頒發表揚狀。(記者高雲兒／攝影)

紐約市警109分局的輔警指揮官(commanding officer)米茨(Jimmy Mitts)因過去40年的卓越服務和貢獻，在14日晚上獲得警局頒發的長期服務獎，他呼籲更多人成為輔警，回報社會。州參議員劉醇逸和州眾議員金兌錫也為他頒發表揚狀。

本職工作是喜來登酒店設施經理和安全主管的米茨，在1984年正式成為輔警警員， 主要承擔急救和急救培訓的工作，經過不到一年半的勤奮工作後，他就被提拔成為當時最年輕輔警警長(Auxiliary Sergeant)，並在1995年晉升到指揮官的位置。

如今，米茨的工作總時長超過2萬4500個小時，見證了13任輔警統籌(Auxiliary Coordinator)的卸任，因此輔警辦公室還有一塊牌匾，上面寫著，「流水的統籌，鐵打的Jimmy」 ，表彰他的貢獻。

對於獲得長期服務獎(longevity award)，米茨覺得很榮幸，但謙虛地表示這不是他一個人的功勞，而是團隊的功勞。他補充，當下的社區環境，警察無法應付一切，因此輔警的存在就更加重要，可以幫助巡邏或報告突發事件，讓警員迅速反應，「我希望更多人可以加入隊伍，為你的社區服務和奉獻， 我也將繼續服務這個社區，培訓更多的輔警警員」。

金兌錫為米茨頒發表揚狀，「我想不止是輔警，還有警察以及其他公共服務人員，他們都可以從米茨身上，了解到公共服務的精神是什麼」。劉醇逸讚賞米茨40年來長期不懈的服務，實在讓人敬佩。

109分局社區聯絡官黃凌欽說，輔警在巡邏和社區安全方面做出的貢獻不可忽略，他呼籲更多想加入警隊卻因為各種限制無法加入的人們，從輔警做起，在服務社區之餘，也能為日後從警積累經驗。

劉醇逸讚賞米茨40年來長期不懈的服務，實在讓人敬佩。(記者高雲兒／攝影)
劉醇逸讚賞米茨40年來長期不懈的服務，實在讓人敬佩。(記者高雲兒／攝影)
109輔警成員和金兌錫。(記者高雲兒／攝影)
109輔警成員和金兌錫。(記者高雲兒／攝影)
市警109分局的輔警指揮官米茨(左三)因過去40年的卓越服務和貢獻，在14日晚上...
市警109分局的輔警指揮官米茨(左三)因過去40年的卓越服務和貢獻，在14日晚上獲得警局頒發的長期服務獎。(記者高雲兒／攝影)

眾議員 紐約市 參議員

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