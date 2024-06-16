童子軍華埠150分隊 表彰7鷹級童軍

童子軍華埠150分隊15日表彰七位鷹級童軍，認可他們勇於奉獻、自強自立的精神。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓童子軍150分隊(Boy Scout Troop 150, Manhattan)七名榮獲最高級別鷹級童軍(Eagle Scout)的優秀青年，15日在華埠 路德會靈光堂(True Light Lutheran Church)接受表彰，以認可他們勇於奉獻、自強自立的精神，和鼓勵其將出色領導能力運用在今後學習工作和生活中。

隊址位於華埠的150分隊是紐約市唯一的華裔 童子軍部隊，也是市內歷史最悠久的隊伍之一，擁有超過100年的歷史。據介紹，該部隊通過培養領導力、公民意識、社區服務和對戶外活動的熱愛，長期致力於青少年發展，影響了多代華人家庭和下東城居民。

分隊負責人邱震宇(Michael Hew Wing)表示，僅有少數隊員能夠獲得鷹級童軍稱號，其代表獲得者不僅領導力出色、具有膽識，而且還要完成自己發掘然後完成的社區項目，以展現對社區的瞭解及奉獻程度。邱震宇說，自己在上世紀90年代加入，正是通過類似挑戰，學會了如何面對困難。

當日，儀式中獲表彰的七名青年分別在2019至2023年間獲得鷹級童軍的最高榮譽，其中有五位為華裔，如今均已進入大學。七人為徐俊傑(Austin Chee)、梅安傑(Andrew Mui)、Matthew Kue、梁翰軒(Joshua Leong)、Aidan Morales、Atticus Kaplan和楊博文(Jonathan Stein)。

根據表彰詞，徐俊傑目前就讀於波士頓大學，攻讀物理治療博士學位。在鷹級童軍項目中，他協調了位於哈林區的社區花園的翻新工作，並為社區成員清理過度生長的植被、平整危險的石路小徑和安裝護欄。

Matthew Kue目前則是麻州 本特利大學金融專業的大四學生，輔修工商管理。今年夏天，他在某銀行擔任併購投資暑期分析師實習生。在鷹級童軍項目中，他與公共食品儲藏室(NYCP)合作，帶領團隊收集和派發供遊民和有需要人群使用的衛生用品。

150分隊童子軍歡迎所有11至18歲的青年，其秋季第一次會議將於9月舉行。