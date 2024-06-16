我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財／想成為百萬富翁 要善用這3種帳戶

父親節／不想送卡片、刮鬍刀 今年送禮來點特別的

童子軍華埠150分隊 表彰7鷹級童軍

記者劉梓祁／紐約報導
童子軍華埠150分隊15日表彰七位鷹級童軍，認可他們勇於奉獻、自強自立的精神。(記者劉梓祁／攝影)
童子軍華埠150分隊15日表彰七位鷹級童軍，認可他們勇於奉獻、自強自立的精神。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓童子軍150分隊(Boy Scout Troop 150, Manhattan)七名榮獲最高級別鷹級童軍(Eagle Scout)的優秀青年，15日在華埠路德會靈光堂(True Light Lutheran Church)接受表彰，以認可他們勇於奉獻、自強自立的精神，和鼓勵其將出色領導能力運用在今後學習工作和生活中。

隊址位於華埠的150分隊是紐約市唯一的華裔童子軍部隊，也是市內歷史最悠久的隊伍之一，擁有超過100年的歷史。據介紹，該部隊通過培養領導力、公民意識、社區服務和對戶外活動的熱愛，長期致力於青少年發展，影響了多代華人家庭和下東城居民。

分隊負責人邱震宇(Michael Hew Wing)表示，僅有少數隊員能夠獲得鷹級童軍稱號，其代表獲得者不僅領導力出色、具有膽識，而且還要完成自己發掘然後完成的社區項目，以展現對社區的瞭解及奉獻程度。邱震宇說，自己在上世紀90年代加入，正是通過類似挑戰，學會了如何面對困難。

當日，儀式中獲表彰的七名青年分別在2019至2023年間獲得鷹級童軍的最高榮譽，其中有五位為華裔，如今均已進入大學。七人為徐俊傑(Austin Chee)、梅安傑(Andrew Mui)、Matthew Kue、梁翰軒(Joshua Leong)、Aidan Morales、Atticus Kaplan和楊博文(Jonathan Stein)。

根據表彰詞，徐俊傑目前就讀於波士頓大學，攻讀物理治療博士學位。在鷹級童軍項目中，他協調了位於哈林區的社區花園的翻新工作，並為社區成員清理過度生長的植被、平整危險的石路小徑和安裝護欄。

Matthew Kue目前則是麻州本特利大學金融專業的大四學生，輔修工商管理。今年夏天，他在某銀行擔任併購投資暑期分析師實習生。在鷹級童軍項目中，他與公共食品儲藏室(NYCP)合作，帶領團隊收集和派發供遊民和有需要人群使用的衛生用品。

150分隊童子軍歡迎所有11至18歲的青年，其秋季第一次會議將於9月舉行。

華埠 華裔 麻州

上一則

皇后區10K路跑賽 華人跑團亮眼

下一則

法拉盛輔警指揮官 服務社區40年獲獎

延伸閱讀

聖地牙哥社區健康日 華人醫師和醫學生義診

聖地牙哥社區健康日 華人醫師和醫學生義診
紐約中餐廳「吐露 Tolo」入選米其林 官方推薦炸魚

紐約中餐廳「吐露 Tolo」入選米其林 官方推薦炸魚
市警周六夜燈活動 華人警員籲踴躍參加

市警周六夜燈活動 華人警員籲踴躍參加
金山華埠100多長者遭龐氏騙局 損失4000萬元

金山華埠100多長者遭龐氏騙局 損失4000萬元

熱門新聞

紐約上州一家由華人經營的日式餐廳，近日遭遇吃霸王餐的客人，當店主試圖阻止時，這名顧客竟然出手打人，導致該華裔店主昏迷兩周，至今無法進食。(谷歌地圖)

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

2024-06-13 19:45
警方9日發布其中一名嫌犯的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金

2024-06-09 20:06
14日警方召開記者會，說明凱辛納公園13日下午發生的亞裔少女遭性侵案，並懸賞1萬元。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

2024-06-14 15:43
紐約出現大閘蟹，州環保廳發警報。(取自州環保廳官網)

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

2024-06-14 07:47
史先生與吳女士共同育有兩子女。(吳欣郿提供)

夫車禍亡無醫保 華婦養2孩經濟陷困 靠微波食品過活

2024-06-14 02:30
法拉盛凱辛納公園13日下午，有亞裔少女光天化日遭性侵，14日警方在現場調查。(記者劉梓祁／攝影)

亞裔少女白天凱辛納公園遭性侵 市警：禽獸

2024-06-15 02:30

超人氣

更多 >
凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡
科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗
守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」

守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」
拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受

拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受
西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺

西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺