涉非法售象牙製品 2華人被控罪

被告吳銀成與胡蕾絲涉嫌通過網絡，非法拍賣出售價值數千元的象牙。(取自曼哈頓地檢)

曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)近日宣布，對兩名涉嫌非法售賣象牙製品的華人及其所運營的企業提起訴訟，他們均被控以包括野生動物非法商業化等罪名。

根據檢方，吳銀成(Yincheng Wu，以下均為音譯)、胡蕾絲(Grace Hu)和美思拍賣 公司(MERCES GALLERY LLC)，被指控通過網絡非法拍賣出售價值數千元的象牙，分別在紐約州 高等法院被起訴三項非法野生動物商業化罪。

白艾榮表示，兩人涉嫌出售價值數千元的非法象牙，通過助長象牙的非法市場，對已經瀕危的物種造成了危害，將被追究責任。根據法庭文件和庭審紀錄，2020年4月至2023年5月期間，吳銀成和胡蕾絲涉嫌在長島大頸(Great Neck)的辦公室經營拍賣公司。

通過公司，吳銀成和胡蕾絲宣傳並出售象牙雕刻品，包括雕刻的大象牙，但偽裝成「稀有材料」以逃避偵查。在2020年4月至6月期間，吳銀成和胡蕾絲將公司註冊在紐約州並創建網站，同時在銀行開設商業支票帳戶。設立業務後，他們開始於在線拍賣網站上進行拍賣。

檢方表示，兩人所拍賣的物品為象牙或犀牛角製成，但他們為掩飾產品的性質，進將其標註為「稀有材料」。隨後，吳銀成和胡蕾絲在三次不同的交易中向一名臥底警察出售象牙製品，分別為4800元的象牙念珠、2640元的三件象牙雕像，以及3萬1950元的一根雕刻象牙。

拍賣成功後，臥底警察在大頸與胡蕾絲見面支付款項。在此次會面中，胡蕾絲表示，其公司將從香港獲得象牙念珠，並在進行檢查後寄送到警察提供的地址。警員在此次和胡蕾絲討論付款和寄送事宜時，她並未提及「象牙」。

然而，當臥底警察詢問購買第二件物品時，胡蕾絲開始使用「象牙」來描述其經營的產品。最終，胡蕾絲同意以2640元的價格向警察出售三件象牙雕像。不久後，警察致信胡蕾絲，詢問購買一根雕刻象牙，並得到36張，約10根不同雕刻象牙的照片供其選擇。

經過協商，他們最終以3萬1950元的價格成交。在討論運輸事宜時，吳銀成對警察說：「我們可能會在海關遇到一些問題。」

2023年4月18日，吳銀成親自將雕刻象牙交付給警察。同時，吳銀成表示象牙來自中國，並稱「有辦法解決海關的問題」。