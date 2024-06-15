我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲、楊紫瓊、林書豪畢典傳遞正能量 啟發學子迎接挑戰

巴西5月Google熱搜詞 「氣候變遷」驟增9成

遏止反猶仇恨犯罪 霍楚擬禁地鐵上戴口罩

記者范航瑜／紐約報導
霍楚明確表示，希望依靠口罩禁令，幫助遏制公共交通設施上的犯罪行為。(記者范航瑜／攝影)
霍楚明確表示，希望依靠口罩禁令，幫助遏制公共交通設施上的犯罪行為。(記者范航瑜／攝影)

面對反猶仇恨犯罪頻發，州長霍楚(Kathy Hochul)日前表示，正在考慮在紐約市地鐵系統內「部分禁止戴口罩」，並表示需要州議會的幫助來實施這一禁令。同時，針對宗教和個人健康等原因而需戴口罩的人士，霍楚表示將可豁免。

霍楚表示，她已與市長亞當斯(Eric Adams)和州議員討論口罩禁令的可行性，以及如何制定健康和宗教等原因的豁免條例。霍楚明確表示，希望依靠口罩禁令，幫助遏制公共交通設施上的犯罪行為。

本周早些時候，社交媒體上流傳著地鐵上戴口罩的反猶人士的影像，包括一名用面罩蒙住臉的抗議者，在地鐵上要求「猶太復國主義者」舉手。

霍楚表示，在確保公共安全的同時，她也將尊重個人的宗教和健康需求，合作制定一個合理的口罩政策。她還表示會將萬聖節和其他文化慶祝活動納入考量。霍楚強調該措施的初衷是為了提高公共安全，並非針對任何特定群體。

19世紀，紐約曾通過了一項禁止在公共場合戴口罩的法案，作為對當時租金抗議的回應。2020年，該法案在佛洛依德(George Floyd)事件後被暫停。相反，由於疫情，州府強制市民在地鐵上配戴口罩，直到2022年9月取消。口罩禁令之前曾受民權團體批評，認為其給予了警察權利，以口罩為由鎮壓抗議和遊行。

口罩 霍楚 地鐵

上一則

夏天旅遊旺季至 警籲出行應防賊

下一則

音樂月慶典15日開鑼 逾50場表演街頭有約

延伸閱讀

遏止反猶仇恨犯罪 霍楚擬禁紐約地鐵上戴口罩

遏止反猶仇恨犯罪 霍楚擬禁紐約地鐵上戴口罩
7號線地鐵衝浪 14歲少年撞橫梁受傷送醫

7號線地鐵衝浪 14歲少年撞橫梁受傷送醫
華埠地鐵出現色狼 警方追緝

華埠地鐵出現色狼 警方追緝
無辜路人勸架未果反中槍 曼哈頓地鐵再爆槍擊案

無辜路人勸架未果反中槍 曼哈頓地鐵再爆槍擊案

熱門新聞

徐皓明和媽媽以及外婆。(徐皓明提供)

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

2024-06-06 22:28
警方9日發布其中一名嫌犯的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金

2024-06-09 20:06
紐約上州一家由華人經營的日式餐廳，近日遭遇吃霸王餐的客人，當店主試圖阻止時，這名顧客竟然出手打人，導致該華裔店主昏迷兩周，至今無法進食。(谷歌地圖)

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

2024-06-13 19:45
華人走線客范先生和劉先生稱因工資被拖欠而被迫討薪。(記者高雲兒／攝影)

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

2024-06-07 06:24
紐約出現大閘蟹，州環保廳發警報。(取自州環保廳官網)

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

2024-06-14 07:47
14日警方召開記者會，說明凱辛納公園13日下午發生的亞裔少女遭性侵案，並懸賞1萬元。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

2024-06-14 15:43

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌