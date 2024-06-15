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長島護理中心 爆發15例新冠肺炎

記者高雲兒／紐約報導
紐約長島一家長者輔助生活設施中心近期爆發新冠疫情，共有15名人員感染，相關專家建議老年人及其他免疫力低下群體注意防護，如有需要可注射疫苗。(本報檔案照)
紐約長島一家長者輔助生活設施中心近期爆發新冠疫情，共有15名人員感染，相關專家建議老年人及其他免疫力低下群體注意防護，如有需要可注射疫苗。(本報檔案照)

紐約長島一家長者輔助生活設施中心(Senior Living Facilities)近期爆發新冠疫情，共有15名人員感染，其中兩名被送往醫院，州府表示此事為個例，但相關專家還是建議老年人及其他免疫力低下群體，注意防護，如有需要可注射疫苗

該護理中心是位於長島納蘇郡(Nassau)林布魯克(Lynbrook)的Atria輔助生活設施中心，主要為需要輕度至中度照護支援的長者提供居住和護理服務；負責人表示，感染始於上周末，在此之後，護理中心加強了管控措施，限制了訪客數量，要求民眾配戴口罩，避免群體聚餐，還調整了活動和餐飲安排以防止病例傳播。

目前，除一名還在醫院接受治療的人員，所有之前呈陽性的人員都已康復，護理中心仍在運營。Atria負責人在聲明中稱，「我們的疾病感染控制協議非常嚴格，包括定期篩查和監控，最重要的是，我們將確保我們的居民和員工的健康與福祉。」

州衛生廳在一份聲明中表示，目前全州其他護理院的新冠病例仍維持在低水平，「衛生廳持續監控新的新冠病例報告，包括紐約州受管轄設施內的任何潛在疫情」；州衛生廳表示，儘管聯邦政府已宣布新冠疫情結束，但病毒仍在流行，「敦促所有紐約人採取預防措施」。

根據州衛生廳，當局每兩周會與護理院進行通話，強調需要保持警惕，持續進行感染控制實踐和疫苗接種工作。官員還補充，該部門最近完成了一項為全州的護理院免費提供各種醫療用品的計畫，以減少新冠病例的傳播。

曼哈頓的長期護理社區聯盟(Long Term Care Community Coalition)執行董事莫洛特(Richard Mollot)指出，疫情期間的護理院曾引起廣泛關注，但許多輔助生活設施中心同樣面臨風險，「每一個相關因素都顯示，輔助生活設施的居民比護理院居民更容易感染新冠。輔助生活居民年齡更大，又很少有護士在場，總體人員配置也遠低於護理院。而且與護理院不同，輔助生活住所很少報告居民信息，其感染控制和預防要求也更低」。

盡管長島的新冠病例相對較少，但最近有所上升，根據州衛生廳的數據，納蘇郡和薩福克郡(Suffolk)10日共有246人檢測呈陽性，這是長島自3月4日以來的最高病例數目。

長島 疫情 疫苗

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