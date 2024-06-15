夏天旅遊旺季至 警籲出行應防賊

華人健康協會14日在布碌崙班森賀中心舉辦6月份耆老生日會暨父親節慶祝活動。(記者顏潔恩／攝影)

華人健康協會14日在布碌崙 (布魯克林)班森賀中心舉辦6月份耆老生日會暨父親節慶祝活動，來自紐新航港局警察局(PAPD)的多名警員也受邀，講解夏天旅遊旺季出入地鐵站 、機場和巴士站，應注意的安全事項。

華康會會長陳麗娜表示，當日有多個慶祝主題，包括6月份近十位長者的生日、春節運動會頒獎儀式，還有父親節慶祝活動，祝各位長者們身體健康、快樂長壽；在老義工王樹群的用心策畫下，近50名父親獲得量身訂製的畫冊，記載著他們在老人中心 內一起度過的歡樂時光。

來自航港局的副督察任錦燊、警佐劉家坤、鄭力行，當日用廣東話向長者進行安全講座；他們提醒，民眾應時刻注意行李、隨身包，特別孩童自己拖拉小行李的話，要更注意看管，以免讓竊賊趁隙偷走；若行李不慎被盜，應第一時間撥打911報警，接線人員會連線給地方單位的執法人員，隨後派人到受害者的所在位置偵查。

另一方面，長者或落單人士經常會遇到要求路人捐款的機構，他們通常是一群人行動，在一人說服路人捐款時，另一人可能從當事人身後正要扒錢包，或利用手機掃描二維碼轉帳的機會，盜取個人信息；警方也提醒，使用公共的無線網路具有風險，也可能導致敏感資訊的洩露，呼籲大家慎用。

此外，身分證、護照、以及定期服用的藥物不應放入寄艙的行李箱中，而是隨身攜帶，若有人因健康原因發病，路人或執法人員可從其隨身包裡搜出的藥瓶，告知急救人員其服用的藥物，幫助掌握病情；出國旅行時，應向身邊的家人好友告知自己的行蹤，從哪個機場飛進飛出等信息，電話要經常充滿電量，有事相互能聯繫上。