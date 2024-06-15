我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲、楊紫瓊、林書豪畢典傳遞正能量 啟發學子迎接挑戰

巴西5月Google熱搜詞 「氣候變遷」驟增9成

夏天旅遊旺季至 警籲出行應防賊

記者顏潔恩／紐約報導
華人健康協會14日在布碌崙班森賀中心舉辦6月份耆老生日會暨父親節慶祝活動。(記者顏潔恩／攝影)
華人健康協會14日在布碌崙班森賀中心舉辦6月份耆老生日會暨父親節慶祝活動。(記者顏潔恩／攝影)

華人健康協會14日在布碌崙(布魯克林)班森賀中心舉辦6月份耆老生日會暨父親節慶祝活動，來自紐新航港局警察局(PAPD)的多名警員也受邀，講解夏天旅遊旺季出入地鐵站、機場和巴士站，應注意的安全事項。

華康會會長陳麗娜表示，當日有多個慶祝主題，包括6月份近十位長者的生日、春節運動會頒獎儀式，還有父親節慶祝活動，祝各位長者們身體健康、快樂長壽；在老義工王樹群的用心策畫下，近50名父親獲得量身訂製的畫冊，記載著他們在老人中心內一起度過的歡樂時光。

來自航港局的副督察任錦燊、警佐劉家坤、鄭力行，當日用廣東話向長者進行安全講座；他們提醒，民眾應時刻注意行李、隨身包，特別孩童自己拖拉小行李的話，要更注意看管，以免讓竊賊趁隙偷走；若行李不慎被盜，應第一時間撥打911報警，接線人員會連線給地方單位的執法人員，隨後派人到受害者的所在位置偵查。

另一方面，長者或落單人士經常會遇到要求路人捐款的機構，他們通常是一群人行動，在一人說服路人捐款時，另一人可能從當事人身後正要扒錢包，或利用手機掃描二維碼轉帳的機會，盜取個人信息；警方也提醒，使用公共的無線網路具有風險，也可能導致敏感資訊的洩露，呼籲大家慎用。

此外，身分證、護照、以及定期服用的藥物不應放入寄艙的行李箱中，而是隨身攜帶，若有人因健康原因發病，路人或執法人員可從其隨身包裡搜出的藥瓶，告知急救人員其服用的藥物，幫助掌握病情；出國旅行時，應向身邊的家人好友告知自己的行蹤，從哪個機場飛進飛出等信息，電話要經常充滿電量，有事相互能聯繫上。

警方也回應在座長者的疑問，知道很多人趁著假期回鄉，身上會攜帶大量的現金；法律規定，每名成年人在未申報的情形下可攜帶1萬塊的美金上飛機，超額的話必須申報。

來自航港局的警官們講解夏天出遊安全事項。(記者顏潔恩／攝影)
來自航港局的警官們講解夏天出遊安全事項。(記者顏潔恩／攝影)

地鐵站 老人中心 布碌崙

上一則

市警周六夜燈活動 華人警員籲踴躍參加

下一則

遏止反猶仇恨犯罪 霍楚擬禁地鐵上戴口罩

延伸閱讀

通過參與ASQ華語戒煙專線的戒煙計劃來慶祝父親節

通過參與ASQ華語戒煙專線的戒煙計劃來慶祝父親節
「六味地黃丸」父親節送健康順天堂科學中藥「治未病」

「六味地黃丸」父親節送健康順天堂科學中藥「治未病」
父親節表孝心 昌興代理推IWC萬國錶

父親節表孝心 昌興代理推IWC萬國錶
莊文怡邀官員 共商治理8大道亂象

莊文怡邀官員 共商治理8大道亂象

熱門新聞

徐皓明和媽媽以及外婆。(徐皓明提供)

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

2024-06-06 22:28
警方9日發布其中一名嫌犯的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金

2024-06-09 20:06
紐約上州一家由華人經營的日式餐廳，近日遭遇吃霸王餐的客人，當店主試圖阻止時，這名顧客竟然出手打人，導致該華裔店主昏迷兩周，至今無法進食。(谷歌地圖)

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

2024-06-13 19:45
華人走線客范先生和劉先生稱因工資被拖欠而被迫討薪。(記者高雲兒／攝影)

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

2024-06-07 06:24
紐約出現大閘蟹，州環保廳發警報。(取自州環保廳官網)

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

2024-06-14 07:47
14日警方召開記者會，說明凱辛納公園13日下午發生的亞裔少女遭性侵案，並懸賞1萬元。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

2024-06-14 15:43

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌