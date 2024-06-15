市警周六夜燈活動 華人警員籲踴躍參加

周六夜燈活動，107分局警佐李冰(左三)鼓勵華人參加。(記者劉梓祁／攝影)

為增進警民關係並減少社區中的青少年犯罪率，市警(NYPD)自多年前推出「周六夜燈」(Saturday Night Lights)計畫，旨在為各區青年提供免費娛樂和運動機會，以避免其涉入街頭暴力與犯罪；然而，此項目在華人 社區中參與度有限，為此皇后區 市警107分局警員14日對其介紹並鼓勵多人參與。

根據市警，「周六夜燈」計畫在2021年推出，通過與市內五區的地區檢察官和社區組織合作，已和超過100個社區娛樂中心或健身房合作，為青少年提供免費娛樂機會。警方表示，此項目早已拓展至107分局，其包含新鮮草原(Fresh Meadows)等華人社區，並由青少年協調警員(YCO)負責。

每周六下午5時至晚上9時， 107分局都會在公立學校P.S. Q255內舉辦此活動，並由華人警佐李冰負責總體協調工作。2015加入市警並曾在華埠 五分局任職的他表示，107分局轄區內包含兩所大學和近60所中小學，因此有很高的青少年人口基數，這便是「周六夜燈」計畫重要的原因。

李冰說，通過活動不僅能提供安全的娛樂環境，還能透過運動增強少年的紀律和合作精神，同時提供機會予其和警員溝通，了解社會問題、減少誤入歧途的可能。據介紹，107分局目前共有六名青少年協調警員，李冰在內負責領導工作。

他還說，此活動也能幫助時間有限的父母，在其不便時能夠安心地知道孩子在參加有益身心的活動。李冰指出，這不僅有助於加強社區的凝聚力，也能讓少年們理解和支持警方在社區中的角色和努力，甚至願意成為警察。

為此，與P.S. Q255共享空間的I.S. 250(RFK)中學還成立「青年領導委員會」，和警員一同策畫和實施社區服務活動。相關負責人約翰遜(Brian Johnson)和弗洛羅(Rafael Florero)說，希望學生學習協調社區資源以解決實際問題。

李冰的搭檔有艾倫(Justin Allen)和薩拉維基(Brandon Saravisky)等人，其時常和學生一同打籃球。