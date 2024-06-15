紐約客談／政壇華人力量崛起 盼更多發光發熱
紐約初選提前投票已拉開帷幕，眾多華裔候選人的積極參與展示了華裔社區在紐約政治舞台上的影響力。這些參選人大多強調公共安全、住房以及無證移民等問題，無不反映出他們對華社需求的深刻關注。
近年來，美國許多地方選舉都實現了華裔參選的零突破。一方面，華人愈發關注如教育、住房和安全等切身議題；另一方面，在疫情期間仇亞犯罪事件的衝擊下，華人更加意識到發聲和掌握話語權的重要性。原本對政治冷感的華裔群體開始登記為選民、積極投票。
華人政治力量的壯大也離不開華人社區的崛起。如今，非華人參選人也開始取中文名、到華人社區走訪、聘請華人幕僚，意味著華人選民不再被忽視。
華人社區的壯大也來了多樣化的政見與觀點。面對同樣的社區挑戰，有些人強調強硬的公共安全政策，有些人則強調社區互動，但最終的訴求都是一樣的，期待為選民帶來實質性的改變，為華人社區爭取一個更好的生活。
2001年，劉醇逸成為第一位亞裔紐約市議員，2018年，他又進入州參議會，書寫了華人參政的歷史。四年後，曲怡文成為首位進入州參議會的華裔及亞裔女性。他們的當選不僅是實現個人理想，也是整個華人社區的成就。
三年前，楊安澤宣布參選總統，為首位亞裔民主黨總統參選人，華人期待他能夠在仇恨犯罪四起下，為華人揚眉吐氣，但最終卻未能當選。即便如此，亞裔在美國政治舞台已不是罕見面孔，而華人在紐約政壇乃至美國政壇的故事才剛剛開始。期待在不久的將來，我們能看到更多亞裔在政治舞台上發光發熱。
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