紐約客談／政壇華人力量崛起 盼更多發光發熱

紐約初選提前投票已拉開帷幕，眾多華裔 候選人的積極參與展示了華裔社區在紐約政治舞台上的影響力。這些參選人大多強調公共安全、住房以及無證移民等問題，無不反映出他們對華社需求的深刻關注。

近年來，美國許多地方選舉都實現了華裔參選的零突破。一方面，華人 愈發關注如教育、住房和安全等切身議題；另一方面，在疫情期間仇亞犯罪事件的衝擊下，華人更加意識到發聲和掌握話語權的重要性。原本對政治冷感的華裔群體開始登記為選民、積極投票。

華人政治力量的壯大也離不開華人社區的崛起。如今，非華人參選人也開始取中文名、到華人社區走訪、聘請華人幕僚，意味著華人選民不再被忽視。

華人社區的壯大也來了多樣化的政見與觀點。面對同樣的社區挑戰，有些人強調強硬的公共安全政策，有些人則強調社區互動，但最終的訴求都是一樣的，期待為選民帶來實質性的改變，為華人社區爭取一個更好的生活。

2001年，劉醇逸成為第一位亞裔 紐約市議員，2018年，他又進入州參議會，書寫了華人參政的歷史。四年後，曲怡文成為首位進入州參議會的華裔及亞裔女性。他們的當選不僅是實現個人理想，也是整個華人社區的成就。

三年前，楊安澤宣布參選總統，為首位亞裔民主黨總統參選人，華人期待他能夠在仇恨犯罪四起下，為華人揚眉吐氣，但最終卻未能當選。即便如此，亞裔在美國政治舞台已不是罕見面孔，而華人在紐約政壇乃至美國政壇的故事才剛剛開始。期待在不久的將來，我們能看到更多亞裔在政治舞台上發光發熱。