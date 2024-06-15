亞裔少女白天凱辛納公園遭性侵 市警：禽獸

法拉盛凱辛納公園13日下午，有亞裔少女光天化日遭性侵，14日警方在現場調查。(記者劉梓祁／攝影)

不少華人 常去的皇后區法拉盛 凱辛納公園(Kissena Corridor Park)，近日發生有亞裔 少女放學行經時遭人持刀威脅，強行帶入樹林性侵得逞；14日紐約市警在案發地召開記者會，市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)將此案形容為「父母的噩夢」，附近居民也說，該處治安一向不佳，且警力長期部署不足，市警則宣布懸賞1萬元緝拿嫌犯。

根據市警消息，法拉盛109分局在13日下午3時前後，接報有一名少年和一名少女，在凱辛納公園內遭到陌生人尾隨，並被持刀威脅，少女被嫌犯性侵。

市警表示14日表示，根據初步調查，13歲的兩名少年少女於案發前在公園樹林旁散步，一名陌生男子出現尾隨，並要求與兩人一同進入樹林；雖兩人當即拒絕，但嫌犯命令兩人「閉嘴」，同時拿出一把砍刀威脅。

市警表示，嫌犯隨後跟隨兩人進入一個「樹林僻靜處」，並用鞋帶將他們綑綁在一起，並對少女性侵；得逞後，嫌犯指示兩人至少在案發地等待20分鐘再離開，還在逃離前搶走了兩人的手機。

本案發生地點距離公園的寇頓街(Colden St.)交拉博姆大道(Laburnum Ave)入口約七分鐘路程，被警方稱為「偏遠的樹林區域」。受害後，兩人返回學校並將遭遇告知學校教職員，教職員隨即撥打911報警；兩人並被送往醫院，情況穩定。

市警表示，警方在案發現場發現一條鞋帶，疑似為嫌犯在作案期間使用，目前已交予法醫檢驗。同時，現場還發現有嫌犯遺留的水瓶。

14日市警派出大批人力在案發地進行搜查，包括特警在內的多部門參與，當前已部署至少60名調查員。知情人表示，受害少女為亞裔，但並非華人。

馬德雷將此案稱為「父母的噩夢」，且市警巡邏長切爾(John Chell)也把嫌犯比做「禽獸」；馬德雷說，社會大眾都應該對這起案件感到沮喪，但市警承諾，將會盡全力將嫌犯逮捕歸案，「我們會用盡所有的資源調查，同時呼籲大眾提供線索，讓這兩名年輕受害者能感到安全。」

市警針對該案發出1萬元的懸賞協查令，呼籲公眾提供線索；據市警總探長肯尼(Joseph Kenny)，嫌犯為一名20餘歲的西語裔男性，特徵包括短髮、身材矮小並戴著牙套，且胸部左側有紋身，圖案為類似公牛的紅眼動物。

嫌犯最後一次被發現時，穿著黑色上衣和黑色運動褲，同時腳穿紅色運動鞋、身背綠色背包。警方表示，該公園通常都有不少人潮，其中包括許多附近學校的學生，未來市警將在公園部分區域增設攝像頭，以「幫助周邊居民減少恐懼」。

市議員黃敏儀在案發後和109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)會面，強調增加公園隱蔽區域可見度的重要性。公園周邊居民表示，園內樹叢密集且高度達數米，形成許多不易被發現的隱密角落，成為不法分子的犯案處。

還有居住在案發地旁的華人說，園區周邊的治安問題已令居民擔憂許久，入夜後不敢外出，因為照明和巡邏不足。他還說，「平時只有中學放學後有警察出現，後面就沒了」。