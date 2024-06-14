我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不信電動車的川普 被馬斯克的Cybertruck圈粉了？

聖嬰現象結束 反聖嬰可能夏季到來「美國陷入酷暑」

賭場餐廳辦活動？尹導回應多項爭議：配合調查

記者高雲兒／紐約報導
市府記錄顯示，尹導在2020年競選區長和2021年競選市議員期間，均曾聘請DAXJ諮詢公司進行競選相關服務，總支付金額達15萬1843.86元。(官方截圖)
市府記錄顯示，尹導在2020年競選區長和2021年競選市議員期間，均曾聘請DAXJ諮詢公司進行競選相關服務，總支付金額達15萬1843.86元。(官方截圖)

近日被指涉選舉欺詐的紐約州眾議會第40選區候選人尹導，12日晚在法拉盛照常舉辦籌款餐會，逾50名支持者參與。尹導在活動上坦承競選團隊存在疏漏，將全力配合調查；針對在賭場舉辦競選會議、聘請競選公司與其競選辦公室為同一地址等爭議，他也一一作出回應。

紐約時報的調查報導指，至少19名顯示曾給尹導捐贈現金的民眾實際並未捐款。在當日晚會上，尹導用「風口浪尖」形容自己的處境，他承認競選團隊確實出現錯誤，此前他對此毫不知情，但將配合調查，「遵紀守法是我們的宗旨。」

此外，根據州選舉委員會紀錄，尹導曾在康州金神大賭場Jumbo Oriental餐廳花費662.08元，名目為競選會議 (campaign meeting)。尹導對此解釋，起因是受到朋友邀請，前往參加美國華裔小姐選美決賽，結果發現有很多來自法拉盛的民眾，「當時有很多選民和我互動，我就讓他們幫我拉票」，600多元是因為招待了二、三十人。

市府紀錄顯示，尹導在2020年競選區長和2021年競選市議員間，均曾聘請DAXJ諮詢公司提供競選相關服務，總支付金額達15萬1843.86元。

紀錄顯示，DAXJ是一家在2020年8月24日註冊的公司，而尹導為它的第一個客戶，該公司成立第二天，尹導就向該公司支付了一筆4950元的諮詢費。對此尹導表示，他當時作為初次競選的草根，請不起大型諮詢公司，於是才選擇這家初創公司，「雖然不是很資深，但是非常努力」。

他表示，自己當時有一位外族裔競選經理，負責向非亞裔拉票，而這家諮詢公司則主要負責華人社區事務，負責大多數的競選活動，「從拉票、設計海報、選民互動、布置會場、造勢大會、辦公室買東西、印刷、接送義工、選民登記等都負責，都是非常具體的事情。」

另紀錄也顯示，尹導四年前在法拉盛的競選辦公室和該公司在同一大樓，尹導表示，這是巧合，而他在2021年6月以後和這家公司也沒了聯繫。他表示，如今因經費緊張，他只是聘請了顧問，沒有再請諮詢公司和競選經理。

尹導在籌款餐會感謝支持者。(記者高雲兒／攝影)
尹導在籌款餐會感謝支持者。(記者高雲兒／攝影)
在紐約州選舉委員會的記錄中，尹導曾在康州金神大賭場的Jumbo Oriental...
在紐約州選舉委員會的記錄中，尹導曾在康州金神大賭場的Jumbo Oriental餐廳花費662.08元，名目為競選會議 (campaign meeting)。(官方截圖)
在12日的晚會上，尹導用「風口浪尖」形容了自己的處境。(記者高雲兒／攝影)
在12日的晚會上，尹導用「風口浪尖」形容了自己的處境。(記者高雲兒／攝影)
近日被指涉入選舉欺詐的紐約州眾議會第40選區候選人尹導，於12日晚在法拉盛照常舉...
近日被指涉入選舉欺詐的紐約州眾議會第40選區候選人尹導，於12日晚在法拉盛照常舉行籌款餐會，逾50名支持者參與。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 亞裔 紐約時報

上一則

華埠5分局前局長 涉掩蓋酒駕遭起訴

下一則

華人店主阻吃霸王餐 被毆昏迷2周無法進食

延伸閱讀

法拉盛、8大道無證擺攤潮 議員促市長加強執法

法拉盛、8大道無證擺攤潮 議員促市長加強執法
支持警察12年 金兌錫訪世報：致力保護中產階級

支持警察12年 金兌錫訪世報：致力保護中產階級
紐約109分局燒烤會 盼拉近警民距離

紐約109分局燒烤會 盼拉近警民距離
法拉盛新鮮南高梅盛產 園主自售另有 1至5年梅苗出售

法拉盛新鮮南高梅盛產 園主自售另有 1至5年梅苗出售

熱門新聞

徐皓明和媽媽以及外婆。(徐皓明提供)

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

2024-06-06 22:28
華人走線客范先生和劉先生稱因工資被拖欠而被迫討薪。(記者高雲兒／攝影)

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

2024-06-07 06:24
警方9日發布其中一名嫌犯的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金

2024-06-09 20:06
紐約上州一家由華人經營的日式餐廳，近日遭遇吃霸王餐的客人，當店主試圖阻止時，這名顧客竟然出手打人，導致該華裔店主昏迷兩周，至今無法進食。(谷歌地圖)

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

2024-06-13 19:45
在前市長白思豪(右)任內擔任市長辦公室社區選民服務主任的林漢明(中)，因涉嫌參與詐騙金融機構超過1000萬元及洗錢，遭到逮捕並被起訴。(取自林漢明臉書)

紐約前市長辦公室華裔官員 涉銀行欺詐千萬元被捕

2024-06-07 07:14
位於緬街上的老字號餅屋即將關門。(記者尤昱程／攝影)

租金太貴？法拉盛又一老牌餅屋關門

2024-06-08 02:29

超人氣

更多 >
全球最安全的旅遊城市 就在這裡

全球最安全的旅遊城市 就在這裡
紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國
紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周
WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安

WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安
G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨

G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨