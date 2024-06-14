賭場餐廳辦活動？尹導回應多項爭議：配合調查

市府記錄顯示，尹導在2020年競選區長和2021年競選市議員期間，均曾聘請DAXJ諮詢公司進行競選相關服務，總支付金額達15萬1843.86元。(官方截圖)

近日被指涉選舉欺詐的紐約州眾議會第40選區候選人尹導，12日晚在法拉盛 照常舉辦籌款餐會，逾50名支持者參與。尹導在活動上坦承競選團隊存在疏漏，將全力配合調查；針對在賭場舉辦競選會議、聘請競選公司與其競選辦公室為同一地址等爭議，他也一一作出回應。

紐約時報 的調查報導指，至少19名顯示曾給尹導捐贈現金的民眾實際並未捐款。在當日晚會上，尹導用「風口浪尖」形容自己的處境，他承認競選團隊確實出現錯誤，此前他對此毫不知情，但將配合調查，「遵紀守法是我們的宗旨。」

此外，根據州選舉委員會紀錄，尹導曾在康州金神大賭場Jumbo Oriental餐廳花費662.08元，名目為競選會議 (campaign meeting)。尹導對此解釋，起因是受到朋友邀請，前往參加美國華裔小姐選美決賽，結果發現有很多來自法拉盛的民眾，「當時有很多選民和我互動，我就讓他們幫我拉票」，600多元是因為招待了二、三十人。

市府紀錄顯示，尹導在2020年競選區長和2021年競選市議員間，均曾聘請DAXJ諮詢公司提供競選相關服務，總支付金額達15萬1843.86元。

紀錄顯示，DAXJ是一家在2020年8月24日註冊的公司，而尹導為它的第一個客戶，該公司成立第二天，尹導就向該公司支付了一筆4950元的諮詢費。對此尹導表示，他當時作為初次競選的草根，請不起大型諮詢公司，於是才選擇這家初創公司，「雖然不是很資深，但是非常努力」。

他表示，自己當時有一位外族裔競選經理，負責向非亞裔 拉票，而這家諮詢公司則主要負責華人社區事務，負責大多數的競選活動，「從拉票、設計海報、選民互動、布置會場、造勢大會、辦公室買東西、印刷、接送義工、選民登記等都負責，都是非常具體的事情。」