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華埠5分局前局長 涉掩蓋酒駕遭起訴

記者劉梓祁／紐約報導
華埠五分局前局長張保羅，被曼哈頓地檢起訴。(取自市警)
華埠五分局前局長張保羅，被曼哈頓地檢起訴。(取自市警)

曼哈頓華埠市警五分局前局長張保羅(Paul Zangrilli)，因兩年前在公務中飲酒並造成警車碰撞，遭到警局停薪停職；曼哈頓地區檢察官辦公室13日宣布，以掩蓋證據和妨礙調查等罪名對其起訴。

根據曼哈頓地檢辦公室，因張保羅涉嫌掩蓋他在2022年參與的一起酒駕事件，以及企圖通過幹預證人和篡改證據來阻撓調查，對現年44歲的他提起訴訟。兩年前，張保羅允許其約會對象、現35歲的魯普爾(Nikole Rupple)，在兩人飲酒後駕駛未有標識的警車。

當晚，張保羅在魯普爾駕駛時坐於副駕駛，後者隨後在與一輛出租車發生碰撞後逃離，而張保羅則在醉酒狀態下繼續駕駛，並對警方謊報事件經過和試圖刪除視頻證據。地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，張保羅的行為「極其危險」，且身為副督察卻「不惜一切地」逃避責任。

法庭文件和證詞紀錄顯示，2022年8月16日下午5時40分前後，時任華埠五分局局長的張保羅和魯普爾，一同驅車前往位於賓州車站附近的「American Whiskey」酒吧。兩人共飲酒約三小時，期間張保羅飲下五杯烈酒和七杯啤酒，魯普爾則是七杯烈酒和三杯啤酒。

約晚上8時40分，兩人一同離開酒吧，並由魯普爾駕駛警車沿第10大道行駛，張保羅則坐於副駕。幾分鐘後，車輛在西30街撞上一輛出租車，導致其司機背部和頸部受傷。隨後，魯普爾逃離現場，而張保羅繼續駕駛。

受害司機向警方指，肇事車輛內人士均為醉酒。調查發現，張保羅曾多次向其開出500或1000元的條件，以此替代交換保險信息。同時，張保羅致電上司，謊稱自己碰撞時正開車上班，但並未提及魯普爾和喝酒的實情。

隨後，張保羅和魯普爾駕車前往五分局，並通過電話要求酒吧老闆刪除當晚監控錄像。同時，市警內務部(IAB)也接獲事件通知。張保羅謊稱已到達位於洛克蘭(Rockland)郡的家中，而IAB在午夜到達以確定他是否醉酒時，發現家中無人。他最終在魯普爾的公寓被找到。

數日後，IAB執行了對酒吧監控的搜查令，並成功恢復並提取當日錄像。隨後，張保羅被停職停薪、等待內部審查，其後被調至市警刑事司法局。

據起訴書，張保羅被控一項篡改物證罪、兩項一級偽造商業記錄罪、兩項一級提交虛假文書罪、二級妨礙政府管理罪、兩項公務員不當行為罪、一項酒駕罪及一項酒精影響下駕駛罪。魯普爾則被指控一項酒駕罪及一項未報告事故逃逸罪。

華埠社區人士表示，張保羅為人優秀並與社區緊密合作，還成立委員會解決犯罪和生活質量問題，但可惜的是他的欠妥行為將嚴重影響其職業生涯。

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