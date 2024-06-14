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紐約出現大閘蟹 州環保廳警告：恐成經濟、生態隱患

記者劉梓祁／紐約報導
紐約出現大閘蟹，州環保廳發警報。(取自州環保廳官網)
紐約出現大閘蟹，州環保廳發警報。(取自州環保廳官網)

紐約州環保廳(DEC)近日發布通告，指源自亞洲的絨螯蟹(Mitten Crab，即大閘蟹），最近已「入侵」紐約，在哈德遜河(Hudson River)和長島灣(Long Island Sound)等不同地點現身；州環保廳表示，大閘蟹恐會對本地生態系統造成不良影響。

根據州環保廳，大閘蟹原產於東亞，學名中華絨螯蟹，意為螯足上長滿了絨毛的蟹，它們已經陸續在哈德遜河和長島灣被發現，可能對本地生態系統造成影響。該部門指出，此物種已進入紐約水域，並在鹹水與淡水之間活動，可能會通過與本地海洋生物競爭而破壞生態系統。

環保廳指出，民眾可以通過觀察蟹眼之間甲殼上的缺口、和每側甲殼上的四個小側棘等方式，來辨別物種是否為年幼的大閘蟹。此外，大閘蟹還可以通過以下特徵識別，即爪子大小相等、爪尖為白色和棕色的剛毛等，且多數有八條腿。

當局的紀錄顯示，紐約首次報告發現大閘蟹是在2007年，地點位於哈德遜河，被懷疑通過壓艙水而引入美國。環保廳說，儘管目前尚不清楚大閘蟹在紐約的具體影響如何，但它們在包括歐洲和舊金山等在內的其他地區的負面生態和經濟影響已被充分證實。1992年大閘蟹被商業拖蝦船帶到美國，最先在舊金山灣建立了種群，從此產生不少隱患。

當局指出，大閘蟹入侵的潛在後果，包括干擾商業和休閒漁業、堵塞電廠的冷卻系統和造成河岸不穩定以及侵蝕等問題。作為多面食肉動物，它們以本地魚卵和無脊椎動物為食，還可能改變食物鏈結構，並與本地物種爭奪食物和棲息地。

根據「紐約州入侵物種條例」，大閘蟹被列為違禁物種，明確規定禁止蓄意擁有、出售、進口、購買、運輸或引進該違禁物種。

當局建議，民眾若觀察到大閘蟹，可拍攝照片並記錄精確位置，並電郵至[email protected]向環保廳報告。

紐約出現大閘蟹，州環保廳發警報。(取自州環保廳官網)
紐約出現大閘蟹，州環保廳發警報。(取自州環保廳官網)

長島 紐約州 舊金山

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