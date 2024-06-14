紐約出現大閘蟹 州環保廳警告：恐成經濟、生態隱患

紐約出現大閘蟹，州環保廳發警報。(取自州環保廳官網)

紐約州 環保廳(DEC)近日發布通告，指源自亞洲的絨螯蟹(Mitten Crab，即大閘蟹），最近已「入侵」紐約，在哈德遜河(Hudson River)和長島 灣(Long Island Sound)等不同地點現身；州環保廳表示，大閘蟹恐會對本地生態系統造成不良影響。

根據州環保廳，大閘蟹原產於東亞，學名中華絨螯蟹，意為螯足上長滿了絨毛的蟹，它們已經陸續在哈德遜河和長島灣被發現，可能對本地生態系統造成影響。該部門指出，此物種已進入紐約水域，並在鹹水與淡水之間活動，可能會通過與本地海洋生物競爭而破壞生態系統。

環保廳指出，民眾可以通過觀察蟹眼之間甲殼上的缺口、和每側甲殼上的四個小側棘等方式，來辨別物種是否為年幼的大閘蟹。此外，大閘蟹還可以通過以下特徵識別，即爪子大小相等、爪尖為白色和棕色的剛毛等，且多數有八條腿。

當局的紀錄顯示，紐約首次報告發現大閘蟹是在2007年，地點位於哈德遜河，被懷疑通過壓艙水而引入美國。環保廳說，儘管目前尚不清楚大閘蟹在紐約的具體影響如何，但它們在包括歐洲和舊金山 等在內的其他地區的負面生態和經濟影響已被充分證實。1992年大閘蟹被商業拖蝦船帶到美國，最先在舊金山灣建立了種群，從此產生不少隱患。

當局指出，大閘蟹入侵的潛在後果，包括干擾商業和休閒漁業、堵塞電廠的冷卻系統和造成河岸不穩定以及侵蝕等問題。作為多面食肉動物，它們以本地魚卵和無脊椎動物為食，還可能改變食物鏈結構，並與本地物種爭奪食物和棲息地。

根據「紐約州入侵物種條例」，大閘蟹被列為違禁物種，明確規定禁止蓄意擁有、出售、進口、購買、運輸或引進該違禁物種。