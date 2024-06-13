穩租房加租公聽 華人租客怒離席

華人租客參加租金指導委員會公聽會。(唐人街住客協會提供)

租金 指導委員會(Rent Guidelines Board, RGB)近日召開公聽會，唐人街住客協會參與作證並分享遭逼遷經歷。會議中途，華人租客 因不滿委員會的加租提議，再度憤而離席，抗議租金連續三年上漲。

租客們在11日晚的公聽會上作證表示，反對租金指導委員會的加租提議。租客代表指出，除了2015和2016年在市長白思豪(Bill de Blasio)任內贏得的租金凍結，幾乎每年都有租金上漲。許多租客都分享了房東 拒絕修繕房屋或威脅逼遷的經歷，而最終為表抗議，華人租客中途離場，市議會進步黨團副主席羅薩(Carmen De La Rosa)和阿布魯(Shaun Abreu)也與租客一同離場。

「亞當斯本人是房東，不會支持降租。而在他背後的是誰？是大房地產商、其他房東和富人，他當然考慮的是這些人的利益，」租客代表薛先生表示。他在下東城已居住近30年，「我參加抗議租金上漲的活動已超過十年。十年來，我的租金每年都在上漲，而房屋至今沒有修繕。我們的租金去哪了？租金都進了房東的口袋！而我們的收入和退休儲蓄卻沒有增加。」

房東團體則反駁稱，由於通膨，水電氣費、公寓維護成本、保險費用和人力成本都在飆升，提高租金只是為了抵消運營成本。全國近兩個月的通膨率保持在3.4%左右，意味商品和服務的價格平均每年上漲3%。

本次公聽會是本年度租金指導委員會公聽會上的第四次集體離場。在4月的初步投票會議上，兩位租客帶領200餘名租客集體離場。在布碌崙(布魯克林)和皇后區的聽證會上，租客們也組織了集體離場。