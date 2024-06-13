平台限制網約車登陸接單 華人司機：收入少3成

網約車平台司機在優步公司總部門口抗議平台禁止他們接單的現象。(特約記者曹馨元 / 攝影)

紐約市 計程車司機聯盟(New York Taxi Workers Alliance)12日在位於曼哈頓下城的優步(Uber)公司總部前示威，控訴公司為自身利益限制司機登陸網約車 平台。在場示威的華人司機表示，被限制登錄後，網約車司機的收入降低了至少三成。

根據計程車暨禮車管理局(TLC)規定，在網約車司機等待載客的空車時間，優步與Lyft等網約車平台應當為司機補貼這部分時間的收入。而這一補貼的計算公式，則由所有平台的年平均載客率(Utilization Rate)所決定，也就是說，空車時間愈少則載客率愈高，而載客愈越高則補貼愈少。

紐約市計程車司機聯盟董事戴西(Bhairavi Desai)表示，優步以部分區域客流量不多為由，隨機禁止司機登錄平台，以此降低網約車司機的空車時間，從而降低優步公司所要支付的補貼。

已經開了六年網約車的華人司機葉先生表示，網約車平台會在他等待載客期間隨機禁止他登錄接單，每天至少有七、八次。「平台會說我現在所處的地區客流量不多，建議我去客流量多的地方重新登錄。但如果所有網約車都去客流量多的地方，就僧多粥少，也接不到單。」葉先生說，自從平台有限制以來，他的收入少了至少30%。「現在一天都得工作十小時，以前工作八小時就能賺到一樣的錢。」

網約車司機是移民非常密集的行業。據The New School教授研究表明，紐約市的每十個網約車司機中，平均多達九個是移民，網約車平台對司機的管控對移民家庭 也帶來了不少影響。來自孟加拉國的網約車司機Nusrat Jahan表示，作為一位母親，平台禁止她接單的行為不僅讓她的收入大幅下降，更長的工作時間也讓她無法好好陪伴家人。「前幾天我在機場排了很久的隊在優步上接單，終於快要排到我的時候，優步突然禁止我登錄了，白白浪費我一個小時的等待時間。」

「有一句老話說，當公司想要欺詐員工的時候，他們一分一角都要計較。」戴西說，「或許每次平台禁止司機登錄的時間都只有20分鐘，但每周、每月加起來，司機們損失的是不少的補貼收入。」