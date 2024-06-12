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紐約客談／堵車費踩剎車 既要歡呼更須反思

紐約客談

令人矚目的曼哈頓堵車費計畫，在開徵倒計時不到一個月時突然被州長喊停，令人大跌眼鏡，同時也給不少本已認命被官方合法「劫掠」的有車族，帶來了一種「最後時刻刀下留人」的驚喜。

有分析認為，州長霍楚(Kathy Hochul)此舉是出於大選考量，因為堵車費這個由她的前任民主黨人推出、但在現實中並不很得人心的政策，可能會在即將到來的國會大選和州議員改選中給民主黨帶來衝擊。

也許有人鄙夷：這個令人跌破眼鏡的政策急轉彎，充分體現了政客們不講原則只看選票的虛偽面目。不過，換個角度思考，會讓人感到更加光明：在選舉的壓力下，即使在紐約州穩坐泰山的民主黨，也不得不讓政治議程與民意之間擁有一定的妥協空間。簡而言之，就是選票迫使手握權力的政客們，也不得不屈尊聽取一些民意，就連霍楚自己也承認，「我們需要多聽取人民的聲音」。

從最樂觀的視角看，這是一場民主制度的勝利。

幾家歡喜幾家愁。在MTA「不搶錢就擺爛」的態度昭然若揭的情況下，依賴大眾運輸出行的無車族，未來也許更難期待地鐵與公車服務質量的改善。不過，問題似乎不該是「是否要將劫富濟貧的大刀砍向駕車者」，而是MTA作為「房間裡的大象」，它的存在本身就是一個問題。

事實上，MTA收取的堵車費幾乎完全要用於建立還債基金，去彌補他們以前捅出的財務黑洞。而MTA作為一個不接受納稅人監督的獨立實體，雖然屢遭爆料浪費、腐敗、高層不合理的薪資水平等問題，卻沒有人知道它到底該對誰負責。這合理嗎？

MTA 堵車費 民主黨

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