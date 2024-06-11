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布碌崙華男紐約上州非法種植2200多株大麻 遭逮捕和控罪

記者胡聲橋／紐約即時報導
布碌崙華男上州開辦和經營大規模大麻種植場，遭逮捕控罪。(蒙哥馬利郡警長辦公室)
布碌崙華男上州開辦和經營大規模大麻種植場，遭逮捕控罪。(蒙哥馬利郡警長辦公室)

布碌崙(布魯克林)一名華男在紐約上州蒙哥馬利郡(Montgomery County)一處建築內無照種植了2200多株大麻，近日被警方逮捕並遭控罪。

蒙哥馬利郡警長辦公室(Sheriff's Office)稱，近日該郡阿姆斯特丹鎮(Amsterdam township)有居民向警方和消防部門反映，他們在Chapman Drive一處建築周圍經常聞到很濃的大麻味道，他們懷疑建築內有不法行為。

接到舉報後，阿姆斯特丹鎮消防檢查人員和警方調查人員聯手，於6月7日(周五)共同對這處「大麻屋」進行了檢查。他們在現場發現了一個大規模的大麻種植場，一共有2200多株盆栽大麻，每株都有二到三呎高。這棟建築的業主，來自布碌崙的53歲華男孫傳進(Chuanjin Sun音譯)被指在沒有牌照的情況下，非法經營這家大麻種植場。不僅如此，孫傳進還被指把種植的大麻銷售到紐約州各地。

州大麻管理辦公室確認，孫傳進確實沒有在這一地點開大麻種植場的合法牌照。消防部門隨後以違規和有火災危險為名，關閉了這棟建築。孫傳進遭警方逮捕並被送往郡警長關押。

孫傳進後來在阿姆斯特丹鎮法庭過堂，被指控犯有非法擁有大麻罪和非法種植大麻罪。孫傳進在過堂後被釋放，日後將再次出庭。

紐約州在娛樂用大麻製品合法化後，發放大麻銷售牌照非常謹慎。與此同時，非法經營大麻的菸店遍地開花，為了遏制非法大麻店的蔓延，紐約市上個月展開了名為「上鎖保護」(Operation Padlock to Protect)的執法行動。經過一周執法，在市內關閉了75家非法菸店，開出總額將近600萬元的民事罰單。

在今年4月達成的州新財年預算協議中，州議會授權紐約市查處並關閉違法業者。市長亞當斯(Eric Adams)表示，州議會的支持使執法行動變得迅速高效，他承諾未來將繼續加強查緝非法大麻店。

布碌崙華男上州開辦和經營大規模大麻種植場，遭逮捕控罪。(蒙哥馬利郡警長辦公室)
布碌崙華男上州開辦和經營大規模大麻種植場，遭逮捕控罪。(蒙哥馬利郡警長辦公室)
布碌崙華男上州開辦和經營大規模大麻種植場，遭逮捕控罪。(蒙哥馬利郡警長辦公室)
布碌崙華男上州開辦和經營大規模大麻種植場，遭逮捕控罪。(蒙哥馬利郡警長辦公室)

大麻 布碌崙 紐約市

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