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紐約市闖紅燈攝像頭數量翻4倍 州議會批准

記者許君達／紐約報導
州議會通過立法，允許紐約市將闖紅燈攝像頭將擴增四倍。(記者胡聲橋/攝影)
州議會通過立法，允許紐約市將闖紅燈攝像頭將擴增四倍。(記者胡聲橋/攝影)

州參議會日前通過法案，允許紐約市交通局(DOT)將闖紅燈攝像頭數量擴大四倍，從現有的150個增加到600個。

這項法案由州參議員郭納德(Andrew Gounardes)提出，除大幅增加攝像頭數量外，還將違法行為拍攝的項目延長到2027年12月1日。

郭納德表示，根據去年的統計數據，全市56%的交通死亡事故都發生在十字路口，共有29人命喪闖紅燈者的車輪之下。闖紅燈現象從新冠疫情大流行之後變得更加猖獗，從2020年至2023年間，攝像頭每天所抓拍到的闖紅燈行為增加了54%，而闖紅燈所造成的交通事故共奪走了101個紐約人的生命。這個數字創下了歷史新高。

而根據近30年的數據分析，與罰款伴隨的攝像頭可有效警示闖紅燈的駕駛員，使他們魯莽的習慣有所改變。研究表明，只有0.5%的闖紅燈慣犯在被抓拍到五次之後仍然再犯，而其他駕駛員則會在被抓拍後變得更加謹慎。

紐約市從1994年開始安裝攝像頭抓拍闖紅燈違章者，至今為止，現有攝像頭每天所能抓拍到的闖紅燈行為減少了73%。而根據執法部門的統計，在安裝有監控設備的路口，由於闖紅燈所導致的車輛呈垂直狀相撞的事故減少了65%。由於汽車左右兩側的防撞緩衝系統比較薄弱，因此這種碰撞方式對於被撞一方車上的乘員通常是致命的。

郭納德表示，雖然數據顯示攝像頭能有效遏止闖紅燈行為，但目前僅有的150處攝像頭只占到全市1萬3500個十字路口中的1%。「如果我們找到了能有效治療惡疾的良藥，我們難道只給1%的病人服用嗎？」

對於攝像頭法案的通過，市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)也表達了支持。他表示，在安裝了攝像頭的路口，闖紅燈相關事故的確大幅減少，數據不會說謊。

紐約市 疫情 參議員

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